Gölpazarı'nda GSB Spor Okulları Yüzme Antrenmanı

Bilecik'te genç sporcular suyla güç topladı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları bünyesinde düzenlenen yüzme antrenmanı gerçekleştirildi.

Antrenman, deneyimli antrenörler eşliğinde yapıldı. Sporcular, hız, dayanıklılık ve su hakimiyeti üzerinde çalışarak performanslarını artırma fırsatı buldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Havuzda hem ritmi hem de enerjiyi hissettiğimiz, suyla iç içe geçen harika bir antrenman günü yaşadık. Her kulaçta daha fazla güç, her çalışmada daha fazla teknik kazanarak hem eğleniyor hem de gelişiyoruz" dedi.

GÖLPAZARI'NDA YÜZME ANTRENMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ