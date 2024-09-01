Gölpazarı'nda Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali Coşkuyla Tamamlandı

Gölpazarı Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali Tamamlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle Gölpazarı Belediyesi, Tornado Havacılık ve Gökçengel Paraşüt Kampı işbirliğiyle bu yılki "Gölpazarı Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali"ni düzenledi. Festival, üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayarak büyük bir coşku ile sona erdi.

Başarılı Uçuşlar ve Kutlamalar

Tornado Havacılık Kurucusu Yasin Yasa, etkinliğin başarılı geçtiğini ve 1600 rakımlı Hasan Dağı'ndan yaklaşık 200 sporcunun paraşütle uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. Yasa, uçuş sırasında telsiz üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Telsizle İletişim ve Tanıtım

Gökçengel Köyü Kampı alanında, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bursa Şube Müdürlüğü tarafından kurulan stantta, üç gün boyunca yerel ve uluslararası telsiz bağlantıları gerçekleştirildi. TRAC Bursa Şube Başkan Yardımcısı Ali Karabaş, paraşütçüler ve ekiplerin haberleşmesini sağladıklarını, ayrıca özel "TC 30 VD" işareti ile yurt dışındaki istasyonlarla iletişim kurarak Gölpazarı Festivali'nin tanıtımını yaptıklarını aktardı.

Farklı Etkinliklerle Dolu Bir Festival

Festival boyunca tandem uçuşlarının yanı sıra, motosiklet gösterileri, kılıç gösterileri, hedef yarışları, model uçak ve insansız hava aracının (İHA) gösterileri de gerçekleştirildi. Karabaş, TRAC'ın afet ve olağanüstü durumlarda resmi kurumlara ve kamuya destek sağladığını dile getirdi.