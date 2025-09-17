Gömeç Belediyesi 3 Taşınmazı İhale Ediyor: Kira 1.800–9.500 TL (İhale 1 Ekim 2025)

Gömeç Belediyesi 3 Ticari Taşınmazı Yatırımcılara Sunuyor

Balıkesir Gömeç Belediyesi, bölgedeki ticari potansiyeli yüksek üç taşınmazı işyeri ve kahvehane olarak kiraya vermek üzere ihaleye çıkarıyor. Yeni iş kurmak veya mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimciler için dikkat çekici fırsatlar sunuluyor.

İhaleler, açık teklif usulü ile ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Taşınmaz Detayları

Mithatpaşa Mahallesi - İşyeri

Adres: 447 ada, 13 parsel. Kira süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir. Aylık muhammen bedel 2.000 TL, geçici teminat bedeli 720 TL. İhale tarihi: 1 Ekim 2025, saat 11:00.

Ulubeyler Mahallesi - Kahvehane

Adres: 131 ada, 6 parsel. Kira süresi 3 yıl. Aylık muhammen bedel 9.500 TL, geçici teminat bedeli 3.420 TL. İhale tarihi: 1 Ekim 2025, saat 11:10.

Kuyualan Mahallesi - Kahvehane

Adres: 126 ada, 3 parsel. Kira süresi 3 yıl. Aylık muhammen bedel 1.800 TL, geçici teminat bedeli 648 TL. İhale tarihi: 1 Ekim 2025, saat 11:20.

Başvuru ve İhale Bilgileri

İhalelere katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, belirlenen koşullara uygun şekilde başvuru yapmalıdır. Başvurular, ihale gününden bir gün önce olan 30 Eylül 2025, saat 17:00'ye kadar kabul edilecektir.

İhaleler, Gömeç Belediyesi Başkanlık Makamı'nda ve Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir. İhale dokümanları, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 250 TL bedel karşılığında temin edilebilmektedir.

Detaylı bilgi ve şartname için ilgililerin belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamaları önem taşıyor.