Gönen Çayı Kirliliği MHP Toplantısına Damga Vurdu

Gönen Çayı Kirliliği MHP Toplantısını Gölgeledi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen sivil toplum buluşmasında Gönen Çayındaki kirlilik tartışmaları toplantıya damga vurdu. Programa MHP Balıkesir Milletvekili, MYK Üyesi ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Ekrem Gökay Yüksel katıldı ve çevre kirliliğine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yapıldı.

Çetinkaya: 'Gönen Çayı’nı kirleten biz değiliz'

Gönen Deri OSB Başkanı Yusuf Çetinkaya, dernek olarak suçlanmalarına sert tepki gösterdi. Çetinkaya, 'Biz kendimizden eminiz. Kimyasal arıtma kapasitemiz Türkiye ölçeğinde örnek gösterilecek seviyede. Gönen Çayı’ndaki kirliliğin nedeni biz değiliz' dedi. Ayrıca '10 bin metreküplük kimyasal arıtma tesisi'ne sahip olduklarını ve bakanlık denetimlerinin sürdüğünü vurguladı.

Oklar Bandırma OSB’ye çevrildi

Çetinkaya, bölgede kimyasal üretim yapan tesislerin bulunduğunu belirterek Bandırma OSB'yi işaret etti. Bandırma OSB'nin yalnızca 'bin 500 metreküplük evsel arıtma' kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Çetinkaya, 'Yanı başınızda Bandırma OSB var. İki kat büyük bir bölge ve sadece evsel nitelikte arıtma tesisine sahipler. Kimyasal atıkların bu kapasiteyle nasıl arıtıldığını merak ediyoruz. Ayrıca Bursa’dan gelen, arıtması bulunmayan bir firmanın da endüstriyel bölge ilan edileceği söyleniyor. Gönen Çayı’nı kirleten adres çok açık' ifadelerini kullandı.

Toplantı kısa sürdü, kirlilik gündemi sürüyor

Sivil toplum toplantısı 45 dakika gecikmeli başlayıp yaklaşık 30 dakika sürdü. Kısa süreli programda en çok konuşulan konu Gönen Çayı kirliliği oldu. Katılımcılar Çetinkaya'nın açıklamalarını dikkatle dinledi ve bölgedeki kirlilik sorununun tekrar gündeme oturduğu gözlendi.

Toplantıda ayrıca yetkililerden kapsamlı ve şeffaf bir çalışma beklenildiği vurgulandı.

