Gönen’de 10 Kasım Siren Krizi: 'Bu ne saygısızlık' Tepkileri Yükseldi

Gönen'de 10 Kasım töreninde sabah 09.05'te siren çalmadı; iddiaya göre CHP'li Gönen Belediyesi ile itfaiye arasındaki anlaşmazlık sebep oldu.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 22:05
Balıkesir’in Gönen ilçesinde 10 Kasım töreninde beklenen siren sesi çalmadı, vatandaşlar tepki gösterdi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni sabah saat 09.05’te gerçekleştirildi. Ancak törende beklenen saygı sirenlerinin çalınmaması, katılımcı ve çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

İddiaya göre, CHP'li Gönen Belediyesi ile yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle siren sistemi devreye alınmadı. Tören alanında ve çevredeki hoparlörlerden siren sesi yerine çızırtılı bir ses duyulması, tepkileri daha da yükseltti.

Vatandaşlar arasında "Bu ne saygısızlık!" ve "Atamıza bu mu saygı duruşu?" şeklinde tepkiler yükseldi; yaşanan gelişme kentte infiale neden oldu.

Bir vatandaşın iddiasına göre, ses sistemi başında bulunan bir itfaiye erinin "Ben bunu çalmak zorunda mıyım" dediği öne sürüldü. Bu iddia halk arasında büyük yankı uyandırdı.

Gönen Belediyesi ile itfaiye ekipleri olay sonrası karşılıklı suçlamalarda bulundu. Vatandaşlar ise "Sorumlular hesap versin, derhal soruşturma başlatılsın" çağrısında bulundu.

Olayla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Gönen halkı yaşananları "Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e saygısızlık" olarak değerlendirdi.

