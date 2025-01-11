Gönen'de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Gönen'de İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, inşaatta talihsiz bir kaza sonucu Arslan Kalender (54) yaşamını yitirdi. Gündoğdu Mahallesi'nde yer alan Ayvacık Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan Kalender, dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine hızla polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Kalender, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kalender, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Kalender'in cenazesinin, memleketi Ordu'da toprağa verileceği öğrenilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.