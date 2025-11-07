Gönen'de Şap Hastalığı Alarmı: Denetimler Sıklaştırıldı

Yol kontrolleri ve belge incelemeleri yoğunlaştırıldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, çevre illerde görülen şap hastalığı vakalarının ardından denetimler artırıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizkent Jandarma Karakolu ekipleri, Gönen-Çanakkale kara yolu üzerinde hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araçlara yönelik yol kontrol denetimleri gerçekleştirdi.

Kontrollerde hayvan sevk belgeleri, sağlık raporları ve araç dezenfeksiyon işlemleri titizlikle incelendi.

Yetkililer, şap hastalığının yayılmasını önlemek için üretici ve nakliyecilerin kurallara hassasiyetle uymaları gerektiğini vurguladı ve kontrol ile denetimlerin rutin olarak devam edeceğini bildirdi.

