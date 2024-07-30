Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gönülden Nağmeler Konseri Bosna Hersek'te Gerçekleşti

Bosna Hersek'teki Yunus Emre Enstitüsü'nde unutulmaz bir konser düzenlendi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 23:47
Gönülden Nağmeler Konseri Bosna Hersek'te Gerçekleşti

Yunus Emre Enstitüsü'nde Unutulmaz Bir Konser

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yer alan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Gönülden Nağmeler" isimli özel bir konser düzenledi. Bu etkinlik, YEE'nin kültür merkezi içerisinde gerçekleşti.

Sanatçıların Performansları Beğeni Topladı

Konserde, Müberra Aslan ud, Medina Poljic ney ve kanun, Amina Selimovic ise ney ve bendir çalarak Türkçe ve Boşnakça eserlerden oluşan bir repertuar sunarak dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Özellikle Türk halk müziğinden seçkiler, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Katılım Yoğundu

Etkinliğe YEE'nin Türkçe kurslarında eğitim gören öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli iştirak etti. Katılımcılar, ruhsal bir deneyim yaşatacak bu konserden oldukça memnun kaldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler"...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler"...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler"...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler"...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler"...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler"...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler"...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler"...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Listedeki ürünlerde 1 alana 1 bedava! Fiyatı 39 TL'ye kadar düştü: A101'den dev indirim

Bankalardan konut kredisi atağı! En düşük faizi onlar verecek: Gece yarısı duyuruldu

Bankada parası olanlar üzülecek! Selçuk Geçer bizzat açıkladı: Çok büyük zarar edecekler

Akbank müşterilerine nakit desteği! Tüm şubelerde geçerli olacak: 80.000 TL nakit veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Araç sahiplerine son çağrı! Büyük gün geldi çattı: Çok büyük cezası var

Listedeki ürünlerde 1 alana 1 bedava! Fiyatı 39 TL'ye kadar düştü: A101'den dev indirim

Kredi çekmek isteyenlere özel 3 günlük kampanya! Faizsiz 200.000 TL kredi verilecek!

Bankada parası olanlara son uyarı! 3 gün içinde başvuru yapmayan hakkını yitirecek!

Cumhurbaşkanlığından dev personel alımı! Tam 40.000 TL maaş verilecek: Kadrolar açıklandı

İkinci el fiyatına sıfır otomobil! Otomobil devi müjdeyi verdi: 799 bin TL'ye satışa çıkıyor

Bankada parası olanlar üzülecek! Selçuk Geçer bizzat açıkladı: Çok büyük zarar edecekler

Bankalardan konut kredisi atağı! En düşük faizi onlar verecek: Gece yarısı duyuruldu

Tuvalet kağıdı, bebek maması, makyaj malzemeleri indirimde! ŞOK 30 Temmuz-3 Ağustos aktüel ürünler

Akbank müşterilerine nakit desteği! Tüm şubelerde geçerli olacak: 80.000 TL nakit veriliyor

Bitcoin'e Trump etkisi! İstenen açıklama geldi: Bitcoin yukarı tırmandı!

Milyonlarca kişi etkilenecek! Destek kalkıyor, yeni vergi geliyor: Artık ödenmeyecek