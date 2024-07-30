Gönülden Nağmeler Konseri Bosna Hersek'te Gerçekleşti

Yunus Emre Enstitüsü'nde Unutulmaz Bir Konser

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yer alan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Gönülden Nağmeler" isimli özel bir konser düzenledi. Bu etkinlik, YEE'nin kültür merkezi içerisinde gerçekleşti.

Sanatçıların Performansları Beğeni Topladı

Konserde, Müberra Aslan ud, Medina Poljic ney ve kanun, Amina Selimovic ise ney ve bendir çalarak Türkçe ve Boşnakça eserlerden oluşan bir repertuar sunarak dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Özellikle Türk halk müziğinden seçkiler, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Katılım Yoğundu

Etkinliğe YEE'nin Türkçe kurslarında eğitim gören öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli iştirak etti. Katılımcılar, ruhsal bir deneyim yaşatacak bu konserden oldukça memnun kaldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.