Gönüllü Sağlık Ekibi, Şehit Ailelerinin Sağlığını Önemsiyor

Gönüllü Sağlık Ekipleri, Şehit Aileleri için Hayat Kurtarıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor ve hemşirelerden oluşan gönüllü sağlık ekibi, sağlık hizmetlerine erişimi zor olan şehit ailelerini evlerinde ziyaret ediyor. Bu önemli hizmet, hastaneye gidemeyen şehit yakınlarının tıbbi takiplerinin ev ortamında yapılmasını sağlıyor.

Projenin Detayları

Başhekimliğin öncülüğünde hayata geçirilen "Şehitlerimizin Bize Emanetlerini Saygı, Hürmet ve Sağlıkla Projesi" kapsamında gönüllü ekip, şehit ailelerini ziyaret ederek tansiyon, diyabet ve kan şekeri ölçümleri yapıyor. Ayrıca, kronik hastalıkların takibi de gerçekleştiriliyor.

Hastanedeki işlerin aksamaması amacıyla gönüllü doktor ve hemşireler, düşük sağlık durumundaki aileleri hastanelere yönlendirerek gerekli tedavi sürecini başlatıyor.

Hedef: Şehit Ailelerinin Sağlığını İyileştirmek

Başhekim Mustafa Doğan, projeyi 3 ay önce başlattıklarını belirtti. Şehit ailelerini ziyaret ederek sağlık taramaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Doğan, "Yaklaşık 50 şehit ailemizi ziyaret ettik. Niğde'deki diğer şehit ailelerimizin kayıt altına alınarak planlaması yapıldı," dedi.

Gönüllü doktorlardan Yasin Altun, kırsalda yaşayan şehit ailelerinin hastaneye erişiminin zorluğuna dikkat çekerek, "Evlerini ziyaret ederek sağlık sorunlarını tespit etmek amacıyla tarama yapıyoruz," şeklinde konuştu.

Şehit Ailelerinden Gelen Olumlu Yanıtlar

Şehit Erdal Yenel'in annesi Sultan Yenel, doktorların kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "İlaçlarıma baktılar, kan aldılar ve sağ olsunlar, çok memnunum," ifadelerini kullandı.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, sağlık ekiplerinin şehit ailelerine ulaşmasında yardımcı olduklarını vurguladı. Bu gönüllü çalışmalar, şehit ailelerinin sağlık sorunlarının daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına katkı sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.