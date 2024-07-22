Gönüllü Türk Sağlık Ekibi, Kosova'da 50 Ameliyat Gerçekleştirecek

Gönüllü Türk Sağlık Ekibi Kosova'da Ameliyat Yapıyor

Plastik cerrahiden oluşan 13 kişilik gönüllü Türk sağlık ekibi, Kosova'da 1 hafta boyunca 50 ameliyat gerçekleştirme hedefiyle göreve başladı.

Koordinasyon ve İşbirliği

Interplast Türkiye Derneği'nin koordinasyonunda, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) destekleriyle, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen sağlık ekibi, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Kosova Üniversite Klinik Merkezi'nde (QKUK) çalışmalarına başladı.

Yerel Yetkililerle Bir Araya Geldi

Türk doktorlar, Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ve TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan ile bir araya gelerek işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Bakan Vitia'nın Değerlendirmesi

Bakan Vitia, Türkiye'den gelen sağlık ekibine teşekkür ederek, Türk devletinin uzmanlığına ihtiyaç duyduklarını vurguladı. "Bu işbirliği ilk adım olacak," dedi.

Büyükelçi Angılı'nın Vurgusu

Büyükelçi Angılı, Kosova ve Türkiye arasındaki sağlık alanındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, Türk doktorların Kosovalı hastalar üzerindeki bilgilerinin değerine vurgu yaptı.

Geleceğe Yatırım

Bakan Damka, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Interplast Türkiye Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, ekip olarak 1 hafta içinde 50 ameliyat yapmayı planladıklarını duyurdu.

Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı

Bu işbirliği çerçevesinde, Türk ve Kosovalı sağlık çalışanları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanması hedeflenmektedir.

Plastik cerrahi uzmanları, asistanları, ameliyat hemşiresi ve ameliyat teknisyeninden oluşan 13 kişilik gönüllü Türk sağlık ekibi, 1 hafta boyunca Kosova'da plastik cerrahi ile ağız ve çene cerrahisi alanlarında yaklaşık 50 ameliyat gerçekleştirecek.

Plastik cerrahi uzmanları, asistanları, ameliyat hemşiresi ve ameliyat teknisyeninden oluşan 13 kişilik gönüllü Türk sağlık ekibi, 1 hafta boyunca Kosova'da plastik cerrahi ile ağız ve çene cerrahisi alanlarında yaklaşık 50 ameliyat gerçekleştirecek.

Plastik cerrahi uzmanları, asistanları, ameliyat hemşiresi ve ameliyat teknisyeninden oluşan 13 kişilik gönüllü Türk sağlık ekibi, 1 hafta boyunca Kosova'da plastik cerrahi ile ağız ve çene cerrahisi alanlarında yaklaşık 50 ameliyat gerçekleştirecek.

Plastik cerrahi uzmanları, asistanları, ameliyat hemşiresi ve ameliyat teknisyeninden oluşan 13 kişilik gönüllü Türk sağlık ekibi, 1 hafta boyunca Kosova'da plastik cerrahi ile ağız ve çene cerrahisi alanlarında yaklaşık 50 ameliyat gerçekleştirecek.

Plastik cerrahi uzmanları, asistanları, ameliyat hemşiresi ve ameliyat teknisyeninden oluşan 13 kişilik gönüllü Türk sağlık ekibi, 1 hafta boyunca Kosova'da plastik cerrahi ile ağız ve çene cerrahisi alanlarında yaklaşık 50 ameliyat gerçekleştirecek.