Gönüllüler Koalisyonu: Askeri Yetkililer ABD'de Ukrayna İçin Güvenlik Garantilerini Görüşecek

Gönüllüler Koalisyonu sonrası askeri yetkililer ABD'de Ukrayna için güvenlik garantileri planlarını görüşecek; İngiltere Genelkurmay Başkanı Radakin Washington'a gidiyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:51
Starmer eş başkanlığındaki toplantı sonrası yeni adımlar

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın eş başkanlığını yaptığı, Ukrayna konusunda düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından yapılan açıklamada, askeri yetkililerin ilerleyen günlerde ABD'de mevkidaşlarıyla bir araya gelerek Ukrayna için güvenlik garantileri planlarını görüşeceği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer'ın dün Washington'da Ukrayna'ya ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili bilgi vermek üzere 30'dan fazla uluslararası liderin katıldığı çevrim içi Gönüllüler Koalisyonu toplantısına eş başkanlık ettiği belirtildi.

Açıklamada Starmer'ın, Washington'daki toplantıyı değerlendirerek, Ukrayna için adil ve kalıcı barış sağlanması konusunda gerçek birlik duygusunun ve ortak hedefin var olduğunun açık olduğunu söylediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Başbakan Starmer, Gönüllüler Koalisyonu planlama ekiplerinin ilerleyen günlerde ABD'li mevkidaşlarıyla bir araya gelerek, sağlam güvenlik garantileri sunma planlarını daha da güçlendireceklerini ve çatışmaların sona ermesi halinde bir güvence gücünün konuşlandırılmasına hazırlanacaklarını belirtti." ifadesi yer aldı.

Liderlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ciddi adımlar atmaya hazır olduğunu gösterene kadar yaptırımlar dahil nasıl daha fazla baskı yapılabileceğini ele aldıkları bildirildi.

Diğer yandan, ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, ABD'deki mevkidaşlarıyla güvenlik garantileri konusunda görüşmelerde bulunmak üzere bugün Washington'a gidecek.

Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında dün yapılan toplantıya, Trump ve Zelenskiy'nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Rutte, Beyaz Saray'daki toplantıda, Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerini tartıştıklarını aktararak, son aylarda Starmer ve Macron'un liderliğinde Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin bu güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını söyledi.

Haberde ayrıca, Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile görüştüğü ve nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurduğu hatırlatıldı.

