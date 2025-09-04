DOLAR
Görgün, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Prag'da Görüştü: Türk Savunma Sanayisinin Katkıları Masada

Haluk Görgün, IISS Prague Defence Summit'te Mark Rutte ile Türkiye'nin savunma sanayisinin NATO'ya katkılarını, 3.500+ şirket ve 100 bini aşkın çalışanı konuştu.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:49
Görgün, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Prag'da görüştü

IISS Prague Defence Summit'te savunma sanayisinin rolü ve panel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen IISS Prague Defence Summit kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki yüksek potansiyel, Savunma Sanayii Başkanlığının çevik yapısı ve güçlü koordinasyon kabiliyeti'nin ele alındığını ifade etti.

Görgün'ün aktardığına göre Rutte, bir kez daha Türk savunma sanayisinden açıkça övgüyle bahsederek, bu güçlü ekosistemin NATO'nun caydırıcılığına olan katkısını vurguladı.

"Ana yüklenicilerden alt yüklenicilere uzanan, 3 bin 500'ün üzerinde şirket ve 100 bini aşan çalışanımızla Türk savunma sanayisi, uluslararası işbirliklerine değer katan güçlü bir ekosistemdir. Türkiye, NATO içinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle kalmayıp, geliştirdiği yerli ve milli kabiliyetlerle ittifakın geleceğine katkı sağlamaya devam edecektir."

Görgün ayrıca, öğleden sonra düzenlenecek olan "Avrupa Savunma Sanayiinin Gelecekteki Yüzü" başlıklı panelde, değişen güvenlik ortamında Avrupa'nın ortak savunma vizyonuna Türkiye'nin katkılarını paylaşacaklarını bildirdi.

Görgün, Türk savunma sanayisinin gelişimini ve NATO'nun ortak caydırıcılığına yaptığı katkıyı vurguladığı için Rutte'ye teşekkürlerini iletti.

