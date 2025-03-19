Görgün, Senegal'deki Savunma Temaslarını Sürdürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Senegal'de Resmi Temaslarda Bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Senegal'in başkenti Dakar'da resmi temaslarda bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı ile Görüşme

Görgün, bu kapsamda Senegal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mbaye Cisse ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma sanayi alanında mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni projelerde ortak çalışmaların artırılması konuları ele alındı.

Türkiye-Senegal Savunma İşbirliği Güçleniyor

SSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Senegal arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin, iki ülkenin ortak vizyonu doğrultusunda güçlenerek ilerlemeye devam edeceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (sağda), Senegal temasları kapsamında Senegal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mbaye Cisse (solda) ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (sağda), Senegal temasları kapsamında Senegal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mbaye Cisse (solda) ile bir araya geldi.