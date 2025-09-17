Görgün: TEKNOFEST 6 Yılda Küresel Teknoloji Markası

Açılışta vurgular

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST İstanbul'un açılışında yaptığı konuşmada, "TEKNOFEST, yalnızca 6 yılda bir gençlik hareketinden dünyaya yön veren küresel bir teknoloji markasına dönüştü" dedi ve ekledi: "Bugün yalnızca bir festival için değil, bir vizyona sahip çıkmak, bir nesli sahneye taşımak ve bir milletin yükselişine şahitlik etmek için buradayız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gençliğe yatırım ve milli vizyon

Görgün, TEKNOFEST'in 2018'de İstanbul'da doğduğunu hatırlatarak, gençlerle buluşmanın gururunu paylaştı. "TEKNOFEST ruhu sizlere yalnızca kod yazmayı değil, hayal kurmayı, yeniden denemeyi, asla pes etmemeyi ve birlikte başarmayı öğretiyor." dedi ve ekledi: "Sizler bu çağın tüketicisi değil, insanlık yararı için iyilik üreticisi olacaksınız."

Görgün, gençlerin bugün de mühendis, bilim insanı ve öncü olduğunu vurgulayarak, "Bizler inanıyoruz ki teknoloji üreten gençlik, güçlü Türkiye'mizin en sağlam teminatı olacaktır." ifadesini kullandı.

Yerli ve milli başarılara dikkat

Konuşmasında KIZILELMA, ANKA III, KAAN gibi projelerle gökyüzünde, TCG ANADOLU ile denizde atılan adımların milletin evlatlarının imzası olduğunu belirten Görgün, "Her biri, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye için atılan imzalardır." dedi.

Üretilen her yerli ve milli sistemle bağımsızlık, stratejik kararlılık ve mühendislik gücünün ortaya konduğunu söyleyen Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın gençlerin hayallerine yol açmayı ve onları sahaya hazırlamayı asli görev bildiğini aktardı.

Türkiye'nin küresel rolü ve iş birliği

Görgün, Türkiye'nin 185 ülkeye savunma sanayisi ihracatı yaptığını, teknolojisini paylaşan ve ortak üretim gerçekleştiren güçlü bir ülke olduğunu vurguladı. TEKNOFEST'in sadece teknolojiler değil, dostluklar, ortaklıklar ve stratejik bağlar inşa ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun olarak gençliğe yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Görgün, organizasyona emeği geçenlere ve gençlere şükranlarını sundu.

"TEKNOFEST İstanbul'un, gençliğimiz için umut, ülkemiz için güç, insanlık için ilham olmasını diliyorum."