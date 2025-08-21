Goril Yavrusu Zeytin Nijerya'ya Geri Dönüyor

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru, Polonezköy'de rehabilitasyonda

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), rehabilitasyon sürecini tamamlayan goril yavrusu "Zeytin"'in Nijerya'daki doğal ortamına döndürülmesi için hazırlıkları başlattı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl 22 Aralık'ta Nijerya çıkışlı, Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda yakalanan yavru, Polonezköy'de bir hayvanat bahçesinde rehabilite edildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan "gorilla gorilla" cinsine ait yavru, cam odadaki gözetim sürecinin ardından hayvanat bahçesinin doğal alanına alınarak bakıcılarıyla oyun oynamaya başladı.

Alkışlayıp iki eliyle göğsüne vurarak çevresindekilerin ilgisini çeken yavrunun, battaniyesi ve oyuncaklarıyla sergilediği hareketler ziyaretçilerden sempati topluyor.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada Zeytin'in İstanbul Havalimanı'nda Nijerya'dan Tayland'a gönderilmek üzere bulunduğunu hatırlattı. Çokçetin, uluslararası kamuoyunun ve özellikle CITES Sekreteryasının süreci yakından izlediğini belirtti ve yapılan incelemeler sonucunda gorilin CITES belgesi olmadığı için ekipler tarafından el konulduğunu söyledi.

Çokçetin, Zeytin'in ilk bulunduğunda çok korkmuş ve bitkin olduğunu, daha sonra steril ve korunaklı bir ortamda bakımının yapıldığını anlattı: "İlk bulunduğunda çok korkmuş bir vaziyetteydi, bayağı bitkin düşmüştü. Şimdi gördüğünüz gibi durumu gayet iyi. Artık göğsüne vurmaya başladı, salıncakta sallanıyor, bakıcılarıyla güreşiyor."

Genel Müdür, Zeytin'in gelişimini de paylaştı: ilk geldiğinde boyunun 62 santimetre olduğunu, şu an 80 santimetre'ye ulaştığını; kilosunun ise geldiğinde 9 kilo iken şu anda yaklaşık 16 kilo olduğunu söyledi. "Sağlığı gayet yerinde, hayata daha olumlu bakıyor," dedi.

Zeytin'in Nijerya'ya gönderilmesine ilişkin Çokçetin, süreci şöyle anlattı: "Nijerya'dan geldiği için sözleşme kapsamında ihraç edilen ülkenin talep etmesi halinde tekrar oraya gönderilmesi gerekiyor. Nijerya da bizden resmi talepte bulundu. Biz orada uygun koşullarda bakılıp bakılmayacağına, hem iklim koşulları anlamında hem de diğer gorillerin olup olmaması yönüyle bütün şartları taşıyıp taşımadığını incelediğimiz için biraz zaman aldı bu süreç. Şu anda hem resmi talep hem de taahhütleri aldığımız için artık geri gönderme sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bir aksilik olmazsa yakın zamanda Zeytin'i tekrar Nijerya'ya göndereceğiz."

Çokçetin, Zeytin'in bakım ve sağlık kontrollerinin düzenli yapıldığını vurgulayarak, "Ona ev sahipliği yapmaktan, sağlığına kavuştuğunu görmekten mutluluk duyduk. Ama ait olduğu yere onu uğurlamak da bizim üzerimize düşen bir görev," dedi. Süreç tamamlandığında Zeytin'in Türk Hava Yolları'nın desteğiyle, kurallara uygun şekilde yola çıkacağı belirtildi.

