Görme Engelli Avukatlardan Ankara Barosu'na Protesto

Ankara Barosu’nun Faaliyetlerinin Sonlandırılması Tepkiyle Karşılandı

Ankara Barosu'nun görme engelli avukatlar için yürüttüğü "kitap tarama" faaliyetini sona erdirmesi, avukatlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

Protesto Eylemi Düzenlendi

Başkentteki Ankara Barosu önünde toplanan görme engelli avukatlar, 14 yıldır sürdürdükleri ve hukuksal alanda yayınlanmış eserlere erişimleri için hayati öneme sahip olan kitap tarama faaliyetine son verilmesini sloganlar ve düdüklerle protesto etti.

Avukat Osman Sezer'in Açıklamaları

Protestoya katılan avukatlardan Osman Sezer, 14 yıl önce bu hizmetin sağlanması amacıyla kütüphaneye kitap tarama cihazı alındığını ve sürekli olarak kullanımda olduğunu hatırlattı.

Kitap tarama faaliyetine son verilme gerekçesi olarak makinenin bozulması gösterilirken, Sezer, Baro Başkanının hala bütçe yetersizliğinden bahsettiğini ifade etti. Bu durumun çözümü için gereken adımların atılmadığını belirtti. "Haklarımızın Korunması İçin Mücadele Ediyoruz"

Sezer, "Baro beni koruması gerekirken, haklarımı koruması gerekirken yayınevleriyle işbirliği yaparak maalesef haklarımızı yok etmiştir. 14 yıl süregelen bu uygulamayı bertaraf etmiştir. Bu bakımdan Ankara Barosu’nun bu tavrını kınıyor, kesinlikle mücadelemizin başlangıç olduğunu ve devam edeceğinin bilinmesini istiyorum," diye ekledi.

Ankara Barosu'nun kitap tarama faaliyetini sonlandırmasına görme engelli avukatlar tepki gösterdi. Ankara Barosu önünde toplanan bir grup görme engelli avukat, hukuksal alanda yayınlanmış eserlere erişiminin sağlanması amacıyla 14 yıldır yürütülen kitap tarama faaliyetine son verilmesine dair kararı, slogan atarak ve düdük çalarak protesto etti.

Ankara Barosu'nun kitap tarama faaliyetini sonlandırmasına görme engelli avukatlar tepki gösterdi. Ankara Barosu önünde toplanan bir grup görme engelli avukat, hukuksal alanda yayınlanmış eserlere erişiminin sağlanması amacıyla 14 yıldır yürütülen kitap tarama faaliyetine son verilmesine dair kararı, slogan atarak ve düdük çalarak protesto etti.

Ankara Barosu'nun kitap tarama faaliyetini sonlandırmasına görme engelli avukatlar tepki gösterdi. Ankara Barosu önünde toplanan bir grup görme engelli avukat, hukuksal alanda yayınlanmış eserlere erişiminin sağlanması amacıyla 14 yıldır yürütülen kitap tarama faaliyetine son verilmesine dair kararı, slogan atarak ve düdük çalarak protesto etti.