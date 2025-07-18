DOLAR
40,34 -0,05%
EURO
47,07 -0,09%
ALTIN
4.361,7 -0,97%
BITCOIN
4.801.900,59 0,08%

Görme Engelli Gençlerden Anıtkabir'e Anlamlı Ziyaret

Görme engelli gençler, 'Dinle Hisset Keşfet' projesi kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ederek anlamlı anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 12:29
Görme Engelli Gençlerden Anıtkabir'e Anlamlı Ziyaret

Görme Engelli Gençler Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) tarafından hayata geçirilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce desteklenen 'Dinle Hisset Keşfet' projesi kapsamında, 20 genç Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan gençler, ziyaretin ardından Anıtkabir müzesini gezme imkanı buldu. Bu anlamlı etkinlikte, MARŞAD Başkanı ve Proje Koordinatörü Zuhal Erol Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak duygu ve düşüncelerini kaydetti.

Projenin Amacı

'Dinle Hisset Keşfet' projesinin temel hedefi, toplumsal kaynaşmayı teşvik etmek, erişilebilir turizme katkı sağlamak ve farklılıkların bir arada deneyimlenebileceğini vurgulamaktır. Proje kapsamında, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden öğrenciler ve çeşitli üniversitelerden görme yetersizliği olan öğrenciler, 5 gün boyunca şehrin sembolleri olan mekanlarda keşif turları düzenleyecekler.

Bu turlar esnasında gençler, deneyimledikleri mekanları duyularıyla yorumlayarak kabartma sanat eserleri üretecek ve sonunda bir sergi düzenleyecekler. Bu etkinlik, gençlerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve toplumsal farkındalık oluşturmalarına olanak sağlayacak.

Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla...

Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Dinle Hisset Keşfet" projesi kapsamında 20 genç Anıtkabir'i ziyaret etti.

Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla...

Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Dinle Hisset Keşfet" projesi kapsamında 20 genç Anıtkabir'i ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel, KESK Heyetini Kabul Etti
2
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta İki Devlet Vardır"
3
ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor
4
Görme Engelli Gençlerden Anıtkabir'e Anlamlı Ziyaret
5
Ekin Uzunlar Harbiye'de Unutulmaz Bir Konser Verdi
6
Manisa'da Esnaf Yaralı Kediyi Kurtardı
7
Mehmet Ali Tuncer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel