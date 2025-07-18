Görme Engelli Gençlerden Anıtkabir'e Anlamlı Ziyaret

Görme Engelli Gençler Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) tarafından hayata geçirilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce desteklenen 'Dinle Hisset Keşfet' projesi kapsamında, 20 genç Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan gençler, ziyaretin ardından Anıtkabir müzesini gezme imkanı buldu. Bu anlamlı etkinlikte, MARŞAD Başkanı ve Proje Koordinatörü Zuhal Erol Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak duygu ve düşüncelerini kaydetti.

Projenin Amacı

'Dinle Hisset Keşfet' projesinin temel hedefi, toplumsal kaynaşmayı teşvik etmek, erişilebilir turizme katkı sağlamak ve farklılıkların bir arada deneyimlenebileceğini vurgulamaktır. Proje kapsamında, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden öğrenciler ve çeşitli üniversitelerden görme yetersizliği olan öğrenciler, 5 gün boyunca şehrin sembolleri olan mekanlarda keşif turları düzenleyecekler.

Bu turlar esnasında gençler, deneyimledikleri mekanları duyularıyla yorumlayarak kabartma sanat eserleri üretecek ve sonunda bir sergi düzenleyecekler. Bu etkinlik, gençlerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve toplumsal farkındalık oluşturmalarına olanak sağlayacak.

Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Dinle Hisset Keşfet" projesi kapsamında 20 genç Anıtkabir'i ziyaret etti.

Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Dinle Hisset Keşfet" projesi kapsamında 20 genç Anıtkabir'i ziyaret etti.