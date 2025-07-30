Görme Engelli Nazalin Selvi, YKS'de 12 Bin 697. Oldu

Mersinli Görme Engelli Öğrenci Nazalin'in Başarı Hikayesi

Mersin'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan görme engelli öğrenci Nazalin Selvi, büyük bir azimle başarı sıralamasını 12 bin 697'ye çıkardı. Liseyi birincilikle bitiren Selvi, psikoloji alanında üniversite okumayı hedefliyor.

Liseyi Birincilikle Tamamladı

Atayurt Mahallesi’nde yaşayan çiftçi ailesinin kızı olan Nazalin Selvi, ilköğretimini Adana Oğuzkağan Köksal Görme Engelliler Okulu'nda tamamladı ve ardından ilçedeki Atayurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni kazandı. Lisede, öğretmenlerinin desteğiyle birincilikle mezun olma başarısını gösterdi.

Anneden Destek

Doğuştan görme engelli olan genç öğrenci, YKS'ye hazırlanmak için annesinin okuduğu kitaplardan yararlandı. Sınavda 389 puan alarak önemli bir başarıya imza atan Selvi, bu başarıyı sevinçle karşıladı.

Eğitim Müdürü ve Okul Yönetiminden Ziyaret

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültigin Eroğlu, Atayurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Selvi ve öğretmenler, evinde ziyaret ettikleri Nazalin Selvi'yi tebrik etti. Eroğlu, öğrencinin başarısının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Nazalin'in zor şartlarda sınava hazırlanıp, ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle cesaret vermesi çok önemli," dedi.

Anne Selvi'nin Desteği

Anne Emine Selvi, ev işlerinden kalan zamanlarda kızına ders çalıştırdığını belirterek, "Kızım okurken yanındaydım. İnşallah yakında üniversiteye gidecek. Gücümüzün yettiği yere kadar onun arkasında olacağız," dedi.

Nazalin'in Gelecek Hedefleri

Nazalin Selvi, öğretmenleri ve arkadaşlarının yardımıyla lise eğitimini tamamladığını ve üniversitede Ankara'da psikoloji okumayı arzuladığını ifade etti. Ayrıca, “Benim gibi sınava hazırlanacak engelli öğrencilere şunu söylemek istiyorum: Sizin için engel, sizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Hedeflediğiniz zaman her şeyi başarabileceğinize inanın,” diye ekledi.

Liseyi birincilikle bitirdikten sonra annesinin okuduğu kitaplarla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan görme engelli Nazalin Selvi, sözel puan türünde ilk 13 bin öğrenci arasında yer aldı.

Liseyi birincilikle bitirdikten sonra annesinin okuduğu kitaplarla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan görme engelli Nazalin Selvi, sözel puan türünde ilk 13 bin öğrenci arasında yer aldı.