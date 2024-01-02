Gözler 3 Ocak tarihine çevrildi: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekliler, yarın TÜİK tarafından duyurulacak olan enflasyon verilerini merakla bekliyor. Aralık ayı enflasyonu, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranını da belirleyecek. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 3,28 oranında arttı. Temmuz-kasım döneminde ise yüzde 33,66'lık bir yükseliş yaşandı. Aralık ayında ise aylık yüzde 3,19, yıllık yüzde 65,19'luk bir enflasyon bekleniyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 65 olarak açıklanmıştı.

Memur ve emekli maaşları için enflasyon farkı hesaplaması yapılıyor. Memurlar ve emekliler, 2024 yılının ilk yarısında yüzde 15'lik toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da alacaklar. Enflasyonun tahminlere uygun çıkması durumunda memur maaşları yüzde 50'ye yakın bir artış görecek. Memur, sözleşmeli ve emekli maaşları ile enflasyon farkı 15 Ocak'ta ödenecek. Bu oranlara göre en düşük memur maaşı 33 bin TL'ye, en düşük emekli aylığı ise 13 bin TL'ye yükselecek.

Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını artıracak. TÜFE'nin Aralık ayında yüzde 3 seviyesinde olması durumunda, emekli maaşlarına yüzde 38 civarında bir zam gelecek. Böylece en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin 350 TL'ye çıkacak.

Emekli aylıklarının yükseltilmesi, 8 bin 77 lira ilave ödemenin emeklilere verilmesi ve en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması için Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen talepte bulundu.