‘Gözlerimin Önündesin’ Sergisi: Nasip ve Nuri İyem 21 Yıl Sonra Bursa’da

‘Gözlerimin Önündesin’ sergisi Bursa’da

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı ‘Gözlerimin Önündesin’ sergisi, Türk sanatının öncü isimleri Nasip İyem ve Nuri İyem'in eserlerini 21 yıl sonra tekrar bir araya getiriyor. Sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Sergi Detayları

Sergide Nasip İyem'in seramik ve pişmiş toprak eserleri, Nuri İyem'in resimleri ve çiftin yaşamlarına ışık tutan aile fotoğrafları yer alıyor. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki sergi 10 Ekim'den bu yana ziyaret ediliyor ve 30 Kasım 2025 tarihine kadar açık kalacak.

Resmî Ziyaret ve Bilgilendirme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sergiyi ziyaret eden yetkililer arasında yer aldı. Ziyarete CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala da katıldı.

Sergi küratörü Yasemin Bay, katılımcılara eserlerin üretim süreci ve ana fikirleri hakkında bilgi verdi.

Başkanın Değerlendirmesi

Başkan Mustafa Bozbey, İyem ailesinin Türk sanat tarihindeki özel yerini vurgulayarak seramik eserler ile resimlerin sergiye etkileyici bir bütünlük kazandırdığını belirtti. Değerli koleksiyonu Bursalılarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek herkesi sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Kapanış

Ziyaretin sonunda Başkan Mustafa Bozbey, sergiye katkılarından dolayı küratör Yasemin Bay'a hediye verdi.

