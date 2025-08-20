DOLAR
Graham: Trump, Putin barışa yanaşmazsa Rus ekonomisini 'ezecek'

Senatör Lindsey Graham, Trump'ın Putin barışa yanaşmazsa Rus ekonomisini yeni yaptırımlarla 'ezmeye' hazır olduğunu söyledi; 85 senatör destekli tasarı bekliyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:20
AP mülakatı ve telefon görüşmesi sonrası Graham, Trump'ın kararlılığını vurguladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış sürecinde üzerine düşeni yapmaması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus ekonomisini 'ezmeye' hazır olduğu mesajını verdi.

Graham, Associated Press (AP)'e verdiği mülakatta Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yürüttüğü süreci değerlendirdiğini belirtti. Daha önce Rus petrolü alan ülkelere tarife ve yaptırım uygulamaya yönelik karar tasarısını gündeme getiren Graham, bu sürecin Trump'ın desteğiyle ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Graham, basına yaptığı açıklamanın ardından Trump ile telefonda görüştüğünü ifade ederek, 'Putin kendi üstüne düşeni yazmazsa onun ekonomisini ezmesinin gerekeceğini düşünüyor çünkü dediğinizi yapmanız gerek' yorumunu aktardı.

Graham, 'Putin'in barışla ilgilenmediğinin kesinleştiği bir an gelecek ve Başkan Trump'ın yapacağını söylediği şeylerin arkasında durması gerekecek. Bunun en iyi yolu da Kongrenin onayıyla olur' diyerek, Putin'in Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etmemesi halinde Trump'ın Rusya'nın ekonomisini yeni yaptırımlarla 'ezmeye' hazır olduğunu vurguladı.

Graham, ateşkesin olmaması halinde Rus petrolü alan ülkelere yaptırım uygulamaya yönelik tasarıya 85 senatör'ün destek verdiğini, ancak Cumhuriyetçi senatörlerin tasarıyı Başkan Trump'ın desteği olmadan ilerletmeme kararı aldığını ekledi.

