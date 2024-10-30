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Grand İsias Hotel Davasında Yeni Bilirkişi Raporu: Deprem Yönetmeliğine Uymadığı Vurgulandı

Grand İsias Hotel'e ait yeni bilirkişi raporu, binanın deprem yönetmeliklerine uygun olmadığını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:09
Grand İsias Hotel Davasında Yeni Bilirkişi Raporu: Deprem Yönetmeliğine Uymadığı Vurgulandı

Grand İsias Hotel'in Yıkılmasına Dair Yeni Bilirkişi Raporu

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'le ilgili davada yeni bir bilirkişi raporu açıklandı. Bu raporda, binanın deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapılmadığına dikkat çekildi.

Raporun Detayları

2023 yılında meydana gelen depremler sonucunda 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel üzerine hazırlanan 170 sayfalık rapordan dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Mahkeme tarafından oluşturulan yeni bilirkişi heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinden 7 akademisyenden oluştu ve olay yerinde 3 gün boyunca incelemelerde bulundu.

Rapor, bina betonlarının üretiminde kullanılan agregaların kusurlu olduğunu ve beton basınç dayanımının değişkenlik gösterdiğini belirtti. Ayrıca, binanın statik projelerinin deprem yönetmeliklerine uygun şekilde tasarlanmadığı ifade edildi. 2001 yılında verilen tadilat ruhsatındaki projeye aykırı bir şekilde, binaya sonradan kat ilave edildiğine de vurgu yapıldı.

Zemin Etüdü Yapılmamış ve Beton Kalitesi Yetersiz

Rapor, Adıyaman merkezde 1999 yılında zemin etüdü yapılmasının zorunlu hale getirildiğini ancak otelin bulunduğu parselde zemin etüdünün yapılmadığını belirtti. Ayrıca, yapıda kullanılan betonun kalitesinin yetersiz olduğu ve mevcut malzeme özellikleri ile eleman boyutlarına göre tasarım yapılmış olsaydı, yapının yıkılmasının beklenmeyeceği vurgulandı.

Davaya İlişkin Geçmiş Bilgiler

Grand İsias Hotel'e ilişkin davada otel sahibi Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi yargılanıyor. Sanıklara, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Dava süreci, 3 Aralık'ta görülecek duruşmayla devam edecek.

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