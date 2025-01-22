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Grand Kartal Otel'deki Yangın Merdiveni Tartışmaları Sürüyor

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni ve güvenlik önlemleri, yangında yaşamını yitirenler sonrası tartışma konusu oldu.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:47
Grand Kartal Otel'deki Yangın Merdiveni Tartışmaları Sürüyor

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in Yangın Merdiveni Üzerine Tartışmalar

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel, geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü yangınla gündeme geldi. 238 misafirin konakladığı otelde, yangın sonucu 76 kişinin hayatını kaybetmesi, güvenlik önlemleri hususundaki tartışmaları artırdı. Otel içerisindeki yangın merdiveni, yangın anında en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Yangın Güvenliği Yetersizliği İddiaları

Bazı otel çalışanları ve yangın anında kurtulan misafirler, otelin yangına karşı önlemlerinin yetersiz olduğunu öne sürdü. Yangın merdiveni, yangın tüpleri ve yangın alarmının devreye girmemesi gibi sorunlarla ilgili eleştiriler dile getirildi.

Yangından kurtulan Eylem Şentürk, “Yangın alarmının ve yangın merdiveninin olmaması insanları orada mahsur bıraktı. Bu kadar can kaybının olmasının nedeni yangın alarmının olmamasıdır.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, otel çalışanı Muzaffer Çiğ de yangın sırasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Ben uyuyordum, arkadaşlar bağırdı. Yangın merdiveni olmayınca biz de merdivenlerden koşarak gittik. Duman nedeniyle odaları boşaltmak zorunda kaldık.”

Yangın Merdivenleri İç Mekanda Bulunuyor

Yangının söndürülmesinin ardından çekilen görüntülerde, otelin iç kısmında iki yangın merdiveninin bulunduğu ortaya çıktı. Bu merdivenler, binanın girişine yakın bir noktada sağ ve sol kısımda konumlanıyor. Ancak, merdivenlerin üstünde kül kalıntıları ve elektrik kablolarının bulunması dikkat çekti.

Temizlik görevlisi Neçirvan Öner ise otelde yangına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirterek, “Düzgün bir yangın merdiveni yok, katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor.” dedi.

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