Grand Kartal Otel Yangını Davası: 2. Duruşma Bolu'da Başladı

Grand Kartal Otel yangını davasının 2. duruşması başladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 2. duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından özel olarak hazırlanan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görüldü. Olayda 21 Ocak tarihinde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Duruşma görüntüleri ve güvenlik önlemleri

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıkların salona getirildiği sırada bazı müştekiler tepki gösterdi. Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemi aldı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındı. Tarafların, celse arasında mahkemeye sunulan mütalaaya karşı söz alması bekleniyor.

Süreç ve iddianame

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, otel sahipleri ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 32 sanık hakkında dava açıldı; bunlardan 19'u tutuklu bulunuyor.

İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede yer alan diğer sanıklar arasında teknik görevliler Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk, Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir, Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ yetkilileri İbrahim Polat, İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon AŞ yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın, Muharrem Şen, İl Özel İdaresi yetkilileri Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan, Mehmet Özel bulunuyor. Bu isimler için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan çeşitli hapis cezaları talep ediliyor.

Mütalaa detayları

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca celse arasında mahkemeye gönderilen mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme"1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından ise 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası talep edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası istendi.

Mütalaada, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer, Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver, Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir, Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji AŞ yetkilileri İbrahim Polat, İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon AŞ yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın, Muharrem Şen hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildiği kaydedildi.

Ayrıca İl Özel İdaresi yetkilileri Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan, Mehmet Özel için "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk için beraat talep edildi.

Duruşmada tarafların mütalaaya karşı beyanları alınacak; mahkeme süreci ve gelecek celse tarihleri duruşmada belirlenecek.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması başladı.