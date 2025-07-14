Grand Kartal Otel Yangını Davasında Tanıklar Dinleniyor

Grand Kartal Otel Yangın Davasında Tanıklar İfadesini Veriyor

Olay, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili olarak devam eden davanın yedinci gününde, otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı duruşmada tanıkların dinlenmesine başlandı.

Tanıkların Dikkat Çeken İfadeleri

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, özel olarak hazırlanan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda görülen duruşmada, tanıklardan Recai Yamantürk, otelin çamaşırhane sorumlusuydu. Yangın sırasında 3. katta bulunan odasında uyuduğunu belirten Yamantürk, "Ses duyup uyanınca dumanı gördük. Belirttiğim saatte otelden çıkış yaptık, garaja inince kapının açık olduğunu gördüm." dedi.

Diğer bir tanık Gürkan Oskan, Kartal A.Ş. elektrik personeli olarak yangın anında yaşadığı süreci aktardı ve "Jandarma ekiplerine yardım edebilmek için bölgeye gittim ancak duman nedeniyle garaja giremedim," ifadelerini kullandı.

Yangın anında 3. kattaki 302 numaralı odadan çıkan İsmail Güney, yangın eğitimi almadığını ve mutfaktaki cihazların çalışma durumuyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Aynı zamanda Kadir Çelik ve Mustafa Yılmaz gibi diğer tanıklar da olay günü yaşananları ve otelin durumunu anlatmaya devam ettiler.

Yangının Nedeni ve Denetim Eksiklikleri

Tanıklar, otelde en son yangın tatbikatının 5-6 yıl önce yapıldığını hatırlatırken, yangın anında otelin yangın güvenliği ile ilgili önlemlerinin yetersiz olduğu ve yangına müdahale ekiplerinin kurulmadığı vurgusu yapıldı. Cemal Yılmaz da, yangın denetimlerinin yapılmadığını belirtirken, İl Özel İdare yetkilileri yangınla ilgili bir denetim yetkilerinin olmadığını ifade etti.

Mahkeme, tanıkların ifadelerinin ardından bir süreliğine ara verilmesine karar verdi. Dava süreci ve tanıkların dinlenilmesi devam etmekte olup, yargılamanın ilerleyen günlerinde daha fazla detayın gün yüzüne çıkması beklenmektedir.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması, sekizinci gününde devam ediyor.