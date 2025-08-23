DOLAR
Great Orme'de Taştan Haç Yerine Davud Yıldızı Yapıldı

Galler'de Great Orme eteklerindeki 18 metre uzunluğundaki taş haç, bir grup Yahudi olduğu belirtilen genç tarafından sökülüp yerine Davud Yıldızı yapıldı; yerel halk işareti geri getirdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 01:42
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 01:42
Great Orme'de Taştan Haç Yerine Davud Yıldızı Yapıldı

Great Orme'de Taştan Haç Yerine Davud Yıldızı Yapıldı

Daily Mail kaynaklı habere göre, Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de, bölgede yaklaşık 50 yıldır bulunan bir taş haç işareti bir grup tarafından sökülerek yerine Davud Yıldızı yapıldı.

Olayın ayrıntıları

Great Orme tepesinin eteklerindeki, 18 metre uzunluğundaki taştan yapılan haç işareti, Yahudi olduğu belirtilen gençlerden oluşan bir grup tarafından dağıtıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı gençlerin başlarında kipalar olduğu ve taşları tekmeleyerek haç işaretini bozdukları, ardından bu taşlarla yamacın başka bir noktasında Davud Yıldızı sembolü yaptıkları görüldü.

Tepkiler ve bölgenin önemi

Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda tepki gelirken, yerel halk kısa sürede harekete geçerek haç işaretini eski haline getirdi. Söz konusu tepe 207 metre yüksekliğinde olup bölgenin önemli turistik merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Tarihi ve yapılış bilgisi

Yerel kaynaklar, haç işaretinin 1960'lı yıllarda yapıldığını ve çevredeki taş ocaklarından alınan taşlarla oluşturulduğunu; tepenin yamacındaki en büyük ve dikkat çekici işaretlerden biri olduğunu aktarıyor.

