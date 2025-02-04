Grönland, Yabancı Siyasi Fonları Yasaklamayı Planlıyor

Grönland, yaklaşan seçimlerde olası dış müdahaleleri engellemek amacıyla yabancı siyasi fonların yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı hazırladı. Hükümet, bu tasarıyı parlamentoya sundu. The Local gazetesinin haberine göre, yasa tasarısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik ilgisinin gündeme gelmesi sonrası ortaya çıktı.

Seçimlerin 6 Nisan 2024 tarihinde yapılması planlanırken, yasa tasarısı, yabancı ve isimsiz siyasi fonların yasaklanmasını sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, siyasi partilerin özel bağışlarının toplamda 200 bin kronu aşması veya bireysel bağışların 20 bin kronun üzerinde olması da yasaklanacak.

Yasa tasarısının amacı, Grönland’ın siyasi bütünlüğünü koruma üzerine yoğunlaşıyor. Açıklamada, mevcut jeopolitik durum ve büyük müttefik güçlerin Grönland’ı kontrol etme isteği çerçevesinde, bu adımın alınması gerektiği vurgulandı.

Trump’ın, 23 Aralık 2024 tarihli Truth Social paylaşımında Grönland'ın kontrolünün Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasının gerekliliğini savunması, Grönlandlı yetkililerin tepkisini çekmişti. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" şeklindeki açıklamasıyla duruma net bir yanıt vermişti.

Danimarka Krallığı’na bağlı olan Faroe Adaları ile birlikte, Grönland da Danimarka’ya yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.