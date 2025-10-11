Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrolünde, NGM yapımı Güller ve Günahlar Kanal D'de; sırlar, ihanet ve dramatik bir aşk hikâyesi izleyiciyi bekliyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 12:18
Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Güller ve Günahlar, Kanal D'nin yeni sezondaki en iddialı yapımı olarak ekranlara dönüyor. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in buluştuğu proje, şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yapım ve Ekip

NGM imzalı dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor. Senaryosu Yelda Eroğlu tarafından kaleme alındı ve yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor. Kanal D, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle projeyi yeni sezonda öne çıkarıyor.

Dizinin Konusu

Güller ve Günahlar, izleyiciyi sırlarla dolu, dramatik bir aşk hikâyesine davet ediyor. Dizinin merkezinde başarılı ve dürüst bir iş insanı olan Serhat bulunuyor. Murat Yıldırım tarafından canlandırılacak Serhat, eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrendiğinde hayatı altüst olur.

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Bir kaza sonucu eşinin komaya girmesiyle cevap arayışına düşen Serhat'ın yolu, fakir bir mahallede yaşayan, hayatın zorluklarıyla mücadele eden ancak asla pes etmeyen Zeynep ile kesişir. Cemre Baysel'in hayat verdiği Zeynep, Serhat'ın bildiği tüm doğruları sorgulamasına neden olacak. İki farklı dünyanın insanlarının kaderi, sırlar, ihanet ve tutkulu bir aşk etrafında birleşiyor.

Oyuncu Kadrosu

Başrolleri paylaşan Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, dizinin en güçlü referansları arasında yer alıyor. Murat Yıldırım, daha önceki başarılı yapımlarıyla Kanal D izleyicisinin gönlünde yer edinmişti; Cemre Baysel ise enerjik performansıyla tanınıyor. Bu ikilinin partnerliği, yapım için beklentiyi yükseltiyor.

Setten İlk Görüntüler ve Beklentiler

Dizinin hazırlıkları sürerken ekip ilk kez okuma provasında bir araya geldi. Samimi ve neşeli geçen provadan yansıyan kareler sosyal medyada ilgi gördü. Oyuncular arasındaki uyum ve pozitif hava, projenin doğru isimlerle yola çıktığını gösteriyor.

Güller ve Günahlar, Kanal D ekranlarında çok yakında izleyicisiyle buluşarak yeni sezonda en çok konuşulan yapımlardan biri olmaya aday.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Ayder Yaylası'nda İnceleme Yaptı
2
Gaziosmanpaşa'da Dünya Kız Çocukları Günü'nde Filistinli 18 Bin Çocuk Anıldı
3
Çanakkaleli çiftçi tarlasına traktörle Özgür Filistin yazdı
4
Şehit Jandarma Astsubay Hakkı Eryılmaz Manisa Akhisar'ta Toprağa Verildi
5
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başladı: 9 Günde 344 Etkinlik
6
Samsun'da Atakum Tarım Şenliği'nde Doğal Ürünler Sergisi
7
AK Parti İstanbul'dan "İstanbul İçin Ortak Akıl Çalıştayı" ile Vizyon Arayışı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?