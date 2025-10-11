Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Güller ve Günahlar, Kanal D'nin yeni sezondaki en iddialı yapımı olarak ekranlara dönüyor. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in buluştuğu proje, şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yapım ve Ekip

NGM imzalı dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor. Senaryosu Yelda Eroğlu tarafından kaleme alındı ve yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor. Kanal D, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle projeyi yeni sezonda öne çıkarıyor.

Dizinin Konusu

Güller ve Günahlar, izleyiciyi sırlarla dolu, dramatik bir aşk hikâyesine davet ediyor. Dizinin merkezinde başarılı ve dürüst bir iş insanı olan Serhat bulunuyor. Murat Yıldırım tarafından canlandırılacak Serhat, eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrendiğinde hayatı altüst olur.

Bir kaza sonucu eşinin komaya girmesiyle cevap arayışına düşen Serhat'ın yolu, fakir bir mahallede yaşayan, hayatın zorluklarıyla mücadele eden ancak asla pes etmeyen Zeynep ile kesişir. Cemre Baysel'in hayat verdiği Zeynep, Serhat'ın bildiği tüm doğruları sorgulamasına neden olacak. İki farklı dünyanın insanlarının kaderi, sırlar, ihanet ve tutkulu bir aşk etrafında birleşiyor.

Oyuncu Kadrosu

Başrolleri paylaşan Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, dizinin en güçlü referansları arasında yer alıyor. Murat Yıldırım, daha önceki başarılı yapımlarıyla Kanal D izleyicisinin gönlünde yer edinmişti; Cemre Baysel ise enerjik performansıyla tanınıyor. Bu ikilinin partnerliği, yapım için beklentiyi yükseltiyor.

Setten İlk Görüntüler ve Beklentiler

Dizinin hazırlıkları sürerken ekip ilk kez okuma provasında bir araya geldi. Samimi ve neşeli geçen provadan yansıyan kareler sosyal medyada ilgi gördü. Oyuncular arasındaki uyum ve pozitif hava, projenin doğru isimlerle yola çıktığını gösteriyor.

Güller ve Günahlar, Kanal D ekranlarında çok yakında izleyicisiyle buluşarak yeni sezonda en çok konuşulan yapımlardan biri olmaya aday.