Güllü'nün kızı ve arkadaşı Büyükçekmece'de gözaltına alındı

Yalova'da hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Büyükçekmece'de gözaltına alındı; Yalova'ya götürülerek sorgulanıyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 23:34
Yalova'da terastan düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 28 Eylül 2025 tarihinde, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta meydana geldi. Ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla bulunduğu sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Soruşturma süreci

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova Cinayet Büro Şubesi ekipleri, Gülter ve Ulu'yu İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Yalova'ya götürüldü. Soruşturmayı yürüten kurum, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olarak belirtildi.

