Güllü'nün Kızı ve Arkadaşının Bavullarla Binadan Çıkış Anı Kamerada
Güvenlik kamerası görüntüleri Büyükçekmece'de ellerinde bavulla binadan çıktıkları anı gösteriyor
Yalova'da 28 Eylül 2025 tarihinde, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta, ünlü şarkıcı Güllü (52) pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
Soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de gözaltına alınarak Yalova'ya götürülmüştü.
Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun yakalanmadan önce kaldıkları Büyükçekmece'deki binadan ellerinde bavullarla çıktıkları anları gösteriyor.
Görüntülerde, ikilinin ellerindeki bavullarla merdivenlerden inip binadan ayrıldıkları net biçimde görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
