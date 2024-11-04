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Gülüç Belediyesine Yeni Başkan Vekili Atandı

Gülüç beldesinde başkan vekilliğine Atilla Tarık Semiz seçildi, Meclis toplantısında AK Parti ve İYİ Parti adayı yarıştı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:15
Gülüç Belediyesine Yeni Başkan Vekili Atandı

Gülüç Belediye Başkanlığına Yeni İsim

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, başkan vekilliğine Atilla Tarık Semiz seçildi.

Seçim Detayları

Gülüç Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında, başkan vekilliği için AK Parti adayı Semiz ile İYİ Parti adayı Sedat Taşdelen yarıştı. Gizli oylama sonucunda Semiz, 5 oy alarak başkan vekili olurken, Taşdelen 4 oyda kaldı.

Katılım ve Destek

Seçim sonrası, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve birçok partili, Semiz'i tebrik etti.

Başkanın Durumu

Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, eski çalışanlarından birine yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla 31 Ekim tarihinde Eskişehir'de gözaltına alındı ve kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde başkan vekilliğine Atilla Tarık...

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde başkan vekilliğine Atilla Tarık Semiz (sol 4) seçildi.

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