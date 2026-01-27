Kardeş Kentler Caddesi'nde Kanalizasyon Çalışması: 28 Ocak 2026 - 12 Nisan 2026

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, Aksu Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi'nde 28 Ocak 2026 - 12 Nisan 2026 tarihleri arasında etaplı kanalizasyon çalışması yapacak; trafik tek şeritten sağlanacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:04
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:04
Kardeş Kentler Caddesi'nde Kanalizasyon Çalışması: 28 Ocak 2026 - 12 Nisan 2026

Kardeş Kentler Caddesi'nde Kanalizasyon Çalışması Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirecek.

Çalışma, Kardeş Kentler Caddesi üzerinde Kara Aslan Caddesi kesişimi ile 31132. Cadde kesişimi arasındaki kanalizasyon şebeke hattı yapımını kapsıyor.

Trafik düzenlemesi

İnşa sürecinde yolda trafik kontrollü şekilde sağlanacak. 28 Ocak 2026 - 12 Nisan 2026 tarihleri arasında Kardeş Kentler Caddesi’nin bir şeridi etaplar halinde kısmi olarak trafiğe kapatılacak ve trafik tek şeritten gidiş-geliş olarak verilecek.

Sürücülere ve Vatandaşlara Öneriler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için trafik işaret ve işaretçilerine uyması ve alternatif güzergâhları kullanmaları önerisinde bulundu.

