Kars'ta Gezici Hayvan Sağlığı Projesi İmzalandı

SOGEP kapsamında 'Kars’ta Gezici Sağlık Hizmetleriyle Hayvancılığın Güçlendirilmesi Projesi' sözleşmesi imzalandı; donanımlı gezici muayene aracı hizmete girecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:27
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:27
Kars'ta Gezici Hayvan Sağlığı Projesi İmzalandı

Kars'ta Gezici Hayvan Sağlığı Hizmetleri Projesi İmzalandı

Kars’ta, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında başarılı bulunan "Kars’ta Gezici Sağlık Hizmetleriyle Hayvancılığın Güçlendirilmesi Projesi" için sözleşme imzalandı.

Sözleşme, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Nurullah Karaca arasında gerçekleştirildi.

Araç ve Sunulacak Hizmetler

Proje kapsamında, Kafkas Üniversitesi Hayvan Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde hizmet verecek donanımlı bir gezici hayvan muayene aracı hizmete alınacak. Araç; Kars il merkezi ve 7 ilçesi başta olmak üzere, ihtiyaç halinde çevre il ve ilçelerde ambulans, muayene ve yerinde tedavi hizmetleri sunacak.

Portatif donanımlar sayesinde muayene, temel laboratuvar analizleri, görüntüleme ve gerekli operasyonlar gerçekleştirilebilecek.

Eğitim, Staj ve Afet Müdahalesi

Veteriner Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri, staj kapsamında araç faaliyetlerine katılarak uygulamalı eğitim imkanı elde edecek. Ayrıca doğal afet durumlarında, özellikle arama kurtarma köpekleri başta olmak üzere hayvanlara acil sağlık hizmetleri sunulması planlanıyor.

Hedefler ve Beklenen Etki

Projenin amaçları arasında Kars’ta hayvan sağlığı hizmetlerine erişimin artırılması, koruyucu ve tedavi edici veterinerlik uygulamalarıyla hayvan hastalıklarının azaltılması yer alıyor. Bunun yanı sıra hayvansal üretim verimliliğinin artırılması, yaban hayatının korunması ve afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi yoluyla bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

KARS’TA GEZİCİ HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR(KARS-İHA)

KARS’TA GEZİCİ HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR(KARS-İHA)

KARS’TA GEZİCİ HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seha Okuş Zincirlikuyu'da Uğurlandı: Türk Halk Müziğinin Usta İsmi Toprağa Verildi
2
Kardeş Kentler Caddesi'nde Kanalizasyon Çalışması: 28 Ocak 2026 - 12 Nisan 2026
3
Kars'ta Gezici Hayvan Sağlığı Projesi İmzalandı
4
Beypazarı ADEM'de Rahim Ağzı ve Yaygın Kanserler Bilgilendirmesi
5
Bandırma'da Fırtına: Müstakil Evin Çatısı 60 Metre Uçtu
6
Aydın'da Karacasu ve Yenipazar Üreticilerine TARSİM Anlatıldı
7
Prof. Dr. Bahar Uslu, ABD'de 'Üreme Tıbbi Yüksek Direktörü' oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları