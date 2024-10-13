Gümrük Muhafaza Ekipleri Kaçakçılıkla Savaşını Sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla kaçakçılara geçit vermiyor. Son operasyonlar, Türkiye'nin farklı gümrük kapılarında gerçekleştirildi.

Esendere Gümrük Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Gümrük Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı’nda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür uyuşturucu madde ele geçirdi. Gümrük işlemleri sonrasında, x-ray tarama sistemine yönlendirilen tırın dorsesinde yapılan detaylı incelemede, çeşitli çuvallar içinde gizlenmiş uyuşturucu maddenin bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir soruşturma başlatıldı.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Kaçak Elektronik Sigara Yakalandı

Gümrük Muhafaza ekipleri, Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonda toplam değeri 24 milyon lira olan 24 bin kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Oto parçası olarak beyan edilen malzeme ile birlikte gelen iki tırda, x-ray taramasında şüpheli yoğunluk dikkat çekti. Soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Edirne ve İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları

Ekipler ayrıca, Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 80 kilogram kokain ele geçirdi. Bu operasyonlarla ilgili soruşturmalar çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gümrük Muhafaza Teşkilatı, yasa dışı ticaretle ve uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam edecektir. Amacımız, ülkemizin yarını olan çocukları ve gençleri bu tehditlerden korumaktır." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı'nda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 24 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara, Edirne ve İstanbul'da ise 80 kilogram kokain ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı'nda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 24 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara, Edirne ve İstanbul'da ise 80 kilogram kokain ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı'nda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 24 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara, Edirne ve İstanbul'da ise 80 kilogram kokain ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı'nda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 24 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara, Edirne ve İstanbul'da ise 80 kilogram kokain ele geçirdi.