Gümrükçü: Yapay Zeka Askeri Alanda Sorumlu Kullanılmalı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, yapay zekanın askeri plan ve programlarda artan ilgi gördüğünü belirterek, bu teknolojinin sorumlu şekilde kullanılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde uyarı

Gümrükçü, "Yapay zeka ve uluslararası barış ve güvenlik" konulu yüksek düzeyli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında yaptığı konuşmada, yapay zekanın doğruluk ve verimlilik açısından faydalar sağlayabileceğini ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasını artırabileceğini söyledi.

Ancak Gümrükçü, yapay zekanın askeri alanda hatalardan veya kötüye kullanımdan kaynaklanan ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekti ve "Dolayısıyla yanlış ellerde veya kötü niyetli amaçlarla kullanıldığında, yapay zeka destekli silahların son derece yıkıcı olabileceğine şüphe yok." ifadelerini kullandı.

Gereklilikler ve çok taraflı yaklaşım

Yapay zekanın "yıkıcı olarak etiketlenen" teknolojiler arasında yer aldığını belirten Gümrükçü, bu nedenle uluslararası hukuka uyum, uygun insan katılımı ve hesap verebilirlik sağlamanın, ayrıca yapay zeka sistemlerinin güvenilirliğinin inşa edilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Gümrükçü, ilgili çabaların açık ve kapsayıcı çok taraflı bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini; farklı devlet ve bölgelerin güvenlik endişelerini yansıtan görüşlerin sürece dahil edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin tutumu ve uluslararası işbirliği

Türkiye'nin yapay zeka konusundaki uluslararası çabaları desteklediğini ifade eden Gümrükçü, NATO, Hollanda, Güney Kore ve diğer ülkelerle yapılan çalışmalardan örnekler verdi. Türkiye'nin amacının yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunmasını sağlamak ve risklerini en aza indirmek olduğunu söyledi.

Gümrükçü son olarak, "Bunun devletler arasında bir rekabet alanı haline getirilemeyeceğine ve getirilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun sonuçları hepimiz için çok maliyetli olabilir. Bu nedenle gerçek bir uluslararası işbirliğine ihtiyaç vardır ve BM de bunun için mükemmel bir platformdur." ifadelerini kullandı.