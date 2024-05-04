Gümrüklerde Nisan ayı boyunca 445 kilogramlık uyuşturucuya el konuldu

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda, Nisan ayı içerisinde toplam 445 kilogram uyuşturucu maddeye el konulmuş olduğunu açıkladı. Operasyonlar, gümrük kapıları, havalimanları ve limanlarda gerçekleştirildi.





Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan risk analizleri, çeşitli istihbarat çalışmaları ve rutin kontroller esnasında şüpheli şahısları yakın takibe aldı. Şüpheliler x-ray tarama cihazlarından geçirildi. Bazı araç ve şahıslarda, kilolarca uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Yapılan 72 farklı operasyon sonucunda ise çeşitli türde 445 kilogram miktarından uyuşturucu madde yakalandı. Şüphelilerin ise adli makamlardaki soruşturması devam ediyor.