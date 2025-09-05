Gümrükte Dijital Dönüşüm, ALTAY Seri Üretimi ve Gazze Gelişmeleri — 5 Eylül 2025

ÖZEL HABER GÜNDEMİ — 5 Eylül 2025

Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Gümrüklerde ticareti kolaylaştıracak yeni teknolojik hamleler yolda

Ticaret Bakanlığı, üzerinde çalıştığı İç Gümrük Saha Takip Programı ile gümrük sahalarındaki araç giriş ve çıkışlarının takibi ve işlemlerinde etkinliği artırmayı hedefliyor. Yapay zekanın gümrük tarife tespitinde kullanılması için proje analiz çalışmalarına hız verildi.

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- ALTAY Tankı'nın seri üretimini Anadolu Ajansı ilk kez görüntüledi

BMC'nin Ankara'da faaliyete geçen üretim üssünde ALTAY Tankı'nın seri üretimi başladı. Tesisin resmi açılışında ilk teslimat gerçekleştirilecek.

Tanka entegre edilen yerli BATU güç grubunun geliştirilmesi ve testlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: "Ülkemizin 100 yıllık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ALTAY tankımızda seri üretime başladık. Büyük bir tören olacak. Yüksek makamlarımızın takvimlerine göre ne zaman uygun olursa o zaman gerçekleştireceğiz"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Gazze ve Ukrayna gündemimizde

Albares, Gazze'deki insani durum ve Ukrayna konusunu değerlendirdi: "Maalesef şimdiye kadar gördük ki ahlaki tavır ve açıklamalar, Filistin'de sivil halkın yıkımı ve acı çekmesi dışında hiçbir askeri hedefi olmayan bu İsrail saldırısını durduramayacak. Avrupa Birliği'nin harekete geçme zamanı geldi."

"Mevkidaşım Türkiye Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan) ile temas halindeyim ve Gazze'deki durumun nasıl iyileştirilebileceği konusunda sık sık konuşuyoruz"

(Şenhan Bolelli/Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AR-GE'ye dolaylı yoldan 5 yılda 213,5 milyar lira destek

2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda, dolaylı AR-GE teşviki toplam 213 milyar 541 milyon lira olarak hesaplandı. En çok teşvik, 116 milyar 231 milyon lira ile kurumlar vergisi üzerinden sağlandı.

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- Girişim sermayesi yatırımları ikinci çeyrekte 858 milyon dolara ulaştı

Türkiye'de girişim sermayesi yatırımları 2025'in ikinci çeyreğinde 858 milyon dolar'a ulaştı.

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey: "Yazılım (SaaS) dikeyi, düşük maliyetli ölçeklenebilirliği ve global pazara hızlı açılabilme potansiyeli sayesinde işlem adedi açısından öne çıktı."

"2024'ün ikinci çeyreğinde yabancı yatırımcılar toplam hacmin yüzde 65'ini oluştururken, 2025'in ikinci çeyreğinde bu oran yüzde 97'ye çıktı. Bu artış, Türkiye girişim ekosistemine yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin güçlendiğinin net bir göstergesi"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

6- Türkiye un ihracatındaki liderliğini 11. sezona taşıyacak

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy: "Türkiye, 2014-2015 sezonundan itibaren dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi. 11. sezonda da Türkiye'nin dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi olmasını bekliyoruz, daha doğrusu eminiz."

"Türkiye, Avrasya bölgesinin kalbinde bu bölgeler arasında köprü görevi görüyor. Türkiye hem kendi buğday üretimiyle hem güçlü un sanayisiyle, un ihracatıyla bu tedarik zincirinde görevini yerine getiriyor."

(Bahar Yakar-Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- GRAFİKLİ - Yılın 8 ayında en çok satılan otomobil markaları

Yılın 8 ayında marka bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmedi; Renault, toplam 74 bin 139 satışla en çok otomobil satan marka oldu.

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

8- Soykırım uzmanları: İsrail Gazze'de soykırım işlediği konusunda mutabık

Dr. Jinan Bastaki (New York Üniversitesi Abu Dabi): "Hiçbir devlet Gazze'deki durumu bilmediğini söyleyemez."

Prof. Martin Shaw (Sussex Üniversitesi, emekli): "Her gün Filistinli sivilleri öldüren İsrail'in bombardımanını ve açlık politikasını durdurmak için uluslararası müdahale tertip edilmeli."

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

9- Paris'te Bastille Meydanı'nda Filistinli çocukların isimleri okunuyor

Eyleme katılan Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) sözcülerinden Pierre Stambul: "İsrail Devleti'nin kasti olarak çocukları öldürmeye karar vermiş olması bir canilik, bir soykırım, insanlığa karşı suçtur ve hala bir nebze ahlakı olan insanların buna tepki vermesi gerekiyor."

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Küresel Sumud Filosu'ndaki İrlandalı siyasetçi Murphy: İsrail'in durdurma girişimleri yasal değil

Murphy: "Bizim filomuz tamamen yasaldır, İsrail'in bizi durdurmaya yönelik her girişimi ise yasa dışıdır."

"Ben bunun Filistin halkının direnişiyle birlikte eninde sonunda başarılı olacağına inanıyorum. Sonunda özgür bir Filistin olacak."

(Dilara Karataş-Rabia Ali/Ankara)

11- BM, Eygi soruşturmasında sonuç alınamaması nedeniyle İsrail'i eleştirdi

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani: "Ne yazık ki bu, İsrail yetkililerinin soruşturma başlattığı nadir vakalardan biri olmasına rağmen bunun sonucunu henüz göremedik."

"Şu anda orada bulunan gazeteciler, insan hakları savunucuları ve aktivistler, Gazze'de olup bitenler konusunda dünyanın gözleri ve kulaklarıdır. Ne yazık ki 7 Ekim 2023'ten bu yana 248 gazeteci'nin öldürüldüğünü gördük."

(Muhammed İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Ayşenur'un mücadelesini babası sürdürüyor

İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü üzerinden 1 yıl geçti. Baba Mehmet Suat Eygi: "Ayşenur'dan bu davayı bir bayrak gibi aldık biz, devam ettiriyoruz. Ömrümüz yettikçe, Ayşenur'un özlemini duyduğu Filistin olana kadar bu bayrağı taşıyacağız."

"(Küresel Sumud Filosu) Ayşenur hayatta olsaydı bugün oradaydı. Tutamamıştık, tutamazdık"

(Ferdi Uzun/Aydın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Orman yangınları bu yıl yaklaşık 4 milyon ton karbondioksit salımına yol açtı

Prof. Dr. Doğanay Tolunay (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa): "Ağaç türüne ve orman sıklığına göre ortalama bir hektar orman yandığında, kabaca 200-250 ton karbondioksit atmosfere salınıyor."

"Türkiye'de 1 hektar orman yılda yaklaşık 4 ton karbondioksiti atmosferden çekip depoluyor."

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

14- "Denizlerin sessiz kahramanları" bu yıl 5 bin 423 kişiyi kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 5 bin 423 kişiyi ve 114 tekne'yi kurtardı; aramalarda 108 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sırasıyla 763, 1131 ve 889 kişi sağ salim karaya çıkarıldı.

(Mustafa Mert Karaca/İstanbul)

15- Futbolda, basketbolda ve voleybolda milli sevinç

A Milli Erkek Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı; A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci karşılaşmasında Sırbistan'ı; A Milli Kadın Voleybol Takımı ise FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi mağlup etti.

Futbolda 24 yıllık Dünya Kupası hasretini dindirmek isteyen milliler, basketbolda Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finali, voleybolda Dünya Şampiyonası'nda finali hedefliyor.

(Metin Arslancan/İstanbul)

16- A Milli Futbol Takımı, Konya'da 9. randevuda

A Milliler, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 1'i özel toplam 8 maça çıktı; bu karşılaşmalardan 4'ünü kazandı, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 2016 ve 2024 Avrupa Şampiyonası biletleri bu stadyumda elde edildi.

(Savaş Güler/Konya)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.