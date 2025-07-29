Gümüşhacıköy'de Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Çadır Kur'an Kursu

Amasya'da Çadır Kur'an Kursu Faaliyetleri Başladı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik olarak yeni bir eğitim imkanı sunuldu. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Çadır Kur'an Kursu" sayesinde, farklı illerden tarım işçiliği yapmak üzere gelen ailelerin çocuklarına dini eğitim verilmesi hedefleniyor.

Kurs Detayları ve Katılımcılar

Bu özel kursa katılan yaklaşık 60 çocuk, Müftülük personeli tarafından oluşturulan program çerçevesinde eğitimAlıyor. Kursun temel amacı, çocukların dini ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmak.

İlçe Müftüsünden Açıklama

İlçe Müftüsü Adem Verim, yapılan çalışmaların önemine değinerek, "Kur'an kursu öğreticilerimizle, çadırlarda kalan çocuklarımıza ulaşarak onlara hem Kur'an-ı Kerim hem de temel dini bilgiler eğitimi veriyoruz. Çocuklarımızın manevi değerlerle büyümesi bizim için çok önemli," ifadesinde bulundu.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik "Çadır Kur'an Kursu" açıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik "Çadır Kur'an Kursu" açıldı.