Gümüşhane'de Ana Su Hattı Hatası: Tonlarca İçme Suyu Harşit Çayı'na Aktı

Gümüşhane Karaer Mahallesi'nde ana su hattı tadilatı sırasında açılan vana nedeniyle tonlarca içme suyu Harşit Çayı'na karıştı; vatandaşlar israfa tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:44
Karaer Mahallesi, Alibeyler mevkii

Gümüşhane’nin Karaer Mahallesi Alibeyler mevkiinde ana su boru hattında yapılan tadilat sırasında açılan vana nedeniyle tonlarca içme suyu boşa aktı.

Edinilen bilgilere göre, ana isale hattında yürütülen çalışmalar esnasında açılan vana uzun süre kapatılmadı. Basınçlı şekilde boşalan içme suyu metrelerce uzağa fırlarken, yolun karşısında bulunan yürüyüş yoluna kadar ulaştı.

Kontrolsüz şekilde akan içme suyu Harşit Çayı’na karıştı. Olay çevresinde güvenlik veya kontrol önlemi alınmadığı izlenimini doğurdu.

Yaşanan durum çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar özellikle içme suyunun bu şekilde israf edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, altyapı çalışmalarında daha planlı ve denetimli hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

