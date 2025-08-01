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Gümüşhane'de Butik Otelde Çıkan Yangın Kontrol Altında

Gümüşhane'deki butik otelde çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangının sebebi araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 03:56
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 03:56
Gümüşhane'de Butik Otelde Çıkan Yangın Kontrol Altında

Gümüşhane'deki Yangın Kontrollü Şekilde Söndürüldü

Gümüşhane'de, kentin tarihi mahallelerinden biri olan Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir butik otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Vali Aydın Baruş'tan Açıklama

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, gazetecilere yangının, Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından işletilen butik otelde meydana geldiğini söyledi. Ekiplerin hızlı bir müdahaleyle yangını kontrol altına aldığını belirten Baruş, "Müdahale olana kadar 5 odada 9 misafirimiz tahliye edildi. Yangın alarmının çalışması ve personelin ihtiyatlı davranması sayesinde tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir. Çok şükür, ciddi yaralanma ya da can kaybı yok," ifadelerini kullandı.

Yangının Sebebi Üzerine Araştırma Devam Ediyor

Vali Baruş, ilk belirlemelere göre yangının otelin alt kısmındaki mutfaktan kaynaklandığını ve muhtemel sebebinin elektrik kontağı olduğunu düşündüklerini vurguladı. "Araştırmalar devam ediyor. Sevindirici olan durum, herhangi bir vatandaşımızın canına zarar gelmiş olmaması. Resepsiyon ve mutfak alanında hasar oluştu. Yangına müdahale ederken, otelin ahşap giydirme olması, hızlı bir müdahaleyi gerekli kılıyordu ve itfaiye bu konuda başarılı oldu," dedi.

Misafirlere Yeni Konaklama İmkanları Sunuluyor

Bölgedeki yangın nedeniyle otelde konaklayan misafirlerin dumandan etkilendiği, ancak hastaneye gidecek kadar önemli bir durum olmadığı bilgisi verildi. Sadece otel çalışanlarının dumandan etkilenerek hastaneye başvurduğu kaydedildi, ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Vali Baruş, misafirler için başka bir otelin tahsis edileceğini de duyurdu.

Bu tür olaylara karşı hızlı hareket etmenin büyük önem taşıdığını söyleyen Vali Baruş, itfaiye ekiplerine gösterdikleri özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kentin eski yerleşim...

Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kentin eski yerleşim yerlerinden Süleymaniye Mahallesindeki butik otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kentin eski yerleşim...

Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kentin eski yerleşim yerlerinden Süleymaniye Mahallesindeki butik otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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