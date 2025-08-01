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Gümüşhane'de Butik Otelde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 01:59
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 01:59
Gümüşhane'de Butik Otelde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Gümüşhane'de Butik Otelde Yangın Çıktı

Gümüşhane'nin tarihi yerleşim bölgelerinden olan Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir butik otelde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmış. Olayın ardından, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Yangına Müdahale Ediyor

Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ederken, olay yerindeki güvenlik önlemleri artırılmış durumda.

Konuyla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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