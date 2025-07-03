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Gümüşhane'de Çit Deresi'ne 10 Bin Alabalık Yavrusu Salındı

Gümüşhane'deki Çit Deresi'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı. Vali Baruş, yasak avcılığa karşı halkı uyardı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 16:06
Gümüşhane'de Çit Deresi'ne 10 Bin Alabalık Yavrusu Salındı

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Çit Deresi'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Maçka-Altındere Alabalık Üretim Merkezi'nde üretilen balıkların salımı gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Vali Aydın Baruş, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayarak, bu zenginliğin korunmasının tüm vatandaşların sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Vali Baruş, derelerin kırmızı benekli alabalıklarla dolmasını istediklerini belirterek, bu sürecin başarılı olabilmesi için kaçak ve yasak avcılıkla mücadele etmenin şart olduğunu söyledi. Ayrıca, vatandaşlardan bu konuda duyarlıklı olmalarını ve yasa dışı avcılık yapanları 112 Acil Çağrı Merkezine, jandarmaya ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne ihbar etmelerini rica etti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Çit Deresi'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı....

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Çit Deresi'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı. Vali Aydın Baruş (sağ 2), etkinliğe katıldı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Çit Deresi'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı....

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Çit Deresi'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı. Vali Aydın Baruş (sağ 2), etkinliğe katıldı.

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