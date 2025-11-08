Gümüşhane'de 'Gençlik İtfaiyesi' ile itfaiyecilik eğitimi temelden başlıyor

Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Meslek Yüksekokulu bünyesinde başlatılan ‘Gençlik İtfaiyesi’ projesiyle çocuklara küçük yaşta yangın ve afet bilinci kazandırılıyor. Proje, ilkokul, ortaokul, lise ve anaokulu öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimleri bir araya getirerek erken yaşta farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı tarafından yürütülen projede, yakın bölgelerdeki öğrenciler okulun eğitim alanında ağırlanırken, uzak okullara ise itfaiyecilik parkurları kuruluyor. Programda önce yangın ve afet bilinciyle ilgili temel bilgiler aktarılıyor; ardından spor parkurları, karşıdan karşıya geçiş ve hedefe su sıkma gibi uygulamalı etkinliklerle pratik beceriler kazandırılıyor.

"Kahraman itfaiyecileri temelden yetiştirmek istiyoruz"

Öğr. Gör. Erdem Soylu, "İtfaiyecilik eğitiminin temelden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple öğrencilerimize ilkokul, ortaokul, lise ve anaokulundan başlamak üzere bir gençlik itfaiyesi kurduk. Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurmuş olduğumuz gençlik itfaiyesine, yakın okulları eğitim alanımıza davet ediyor, uzak okullara ise biz giderek oluşturduğumuz parkurlarda eğitim veriyoruz. Önce yangın ve afet bilinciyle ilgili teorik dersler, ardından da çocuklara sevdirmek için hazırladığımız uygulamalı eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda spor parkurları, karşıdan karşıya geçiş, suyla hedefi vurma gibi etkinliklerle çocuklara yangın ve afet bilincini temelden aşılamayı hedefliyoruz. Çocuklar çok iyi gerçekten o itfaiyeci kıyafetlerini giydiklerinde tam birer itfaiyeci gibiler. Yerlerinde durmuyorlar, kıpır kıpır ve enerjilerine yetişmekte zorlanıyoruz. ‘Geleceğin itfaiyecileri Kürtün Meslek Yüksekokulu’nda yetişiyor’ derken gerçekten arkamdaki çocuklardan da bahsediyorum. İnşallah temelden yetiştirip kahraman itfaiyeciler yetiştirmeyi planlıyoruz."

Öğrenciler ve uygulamalı eğitimlerin etkisi

Abdulsamet Kara (Gümüşhane Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 2. sınıf öğrencisi) uygulamalara destek veriyor: "Biz normalde burada her hafta yangın ya da araçtan kurtarma gibi uygulamalı eğitimler yapıyoruz. Mülakatlara hazırlık için de parkurlarda çalışıyoruz. Bu etkinliği hem çocuklar eğlensin hem de vakitlerini verimli geçirsin diye Erdem hocamızla birlikte planladık. Arkadaşlarımızı davet ettik, geldiler. Çocukların performansı gerçekten çok iyiydi, süreleri bize oldukça yakındı. Güçleri yerinde, ileride gerçek itfaiyeci olabileceklerini düşünüyorum. Biz de gayet eğlendik. Normalde burada sabahları içtima alır, temizlik yaparız, askeri disiplinle eğitim görürüz. Küçük arkadaşlarımız geldiğinde bizim için de güzel bir değişiklik oldu, onlarla birlikte keyifli vakit geçirdik."

Minik itfaiyecilerin izlenimleri

Ervanur Şeker (5. sınıf, 10 yaş): "Burada itfaiyecilik parkurlarından geçtik, çok eğlendik. Abilerimiz ve ablalarımız bizi gezdirdiler, onlara teşekkür ediyoruz. İtfaiyeci kostümünü giyince kendimi gerçek bir itfaiyeci gibi hissettim. Çok güzel bir his, diğer arkadaşlarımın da bu duyguyu tatmasını isterim."

Elanur Aleyna Akdoğan (10): "Burada parkurlardan geçtik, sivil savunmayı tanıdık. Bu okul çok güzeldi, buradaki abi ve ablalarımıza teşekkür ediyoruz."

Eslem Feyza Kabadayı (10): "Abi ve ablalarımızın yardımıyla engellerin üzerinden geçtik, hortumla yangın söndürme çalışması yaptık. Benim için çok eğlenceliydi. Bugünü hiç unutmayacağım ve gelecekteki çocukların da bizim gibi başarılı olmalarını diliyorum."

Yetkililer, projenin temel amacının çocuklara erken yaşta afet bilinci kazandırmak ve itfaiyeciliğe ilgiyi artırmak olduğunu belirterek, geleceğin kahraman itfaiyecilerini yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguluyor.

