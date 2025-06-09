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Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

Gümüşhane'de, Harşit Çayı kenarında mahsur kalan 13 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 19:52
Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

Gümüşhane'de Tehlikeli Anlar

Gümüşhane'de bulunan Harşit Çayı kenarında yaşanan bir olay, yerel halkı endişelendirdi. Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi İmamoğlu Sokak mevkisinde 13 yaşındaki B.E., topunu almak için çay kenarına indi ve burada mahsur kaldı.

Kurtarma Çalışmaları Başladı

Durumun ciddiyetini fark eden çevredekiler, hemen 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

B.E., kurtarma ekiplerinin hızlı ve kararlı müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı. Bu olay, yetkililerin acil durumlara müdahalede ne denli önemli bir role sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gümüşhane'de yaşanan bu olay, çay kenarındaki güvenliğin önemini bir kez daha hatırlatırken, vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dair bir uyarı niteliği taşımaktadır.

Gümüşhane'de, Harşit Çayı kenarında mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Gümüşhane'de, Harşit Çayı kenarında mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Gümüşhane'de, Harşit Çayı kenarında mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Gümüşhane'de, Harşit Çayı kenarında mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

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