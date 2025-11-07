Gümüşhane'de hemşire kayalıklardan düştü — 280 metrelik zorlu kurtarma

Gümüşhane'de Hemşire Kayalıklardan Düştü
Olayın Detayları
Gümüşhane'de arkadaşıyla gezintiye çıkan Utku D. (25), Süleymaniye Mahallesi Kop mevkiindeki dağlık alanda dengesini kaybederek 4 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü.
Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kurtarma Çalışması ve Sağlık Durumu
Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu dağlık arazide bulunan Utku D.'ye ulaşıldı. Bilincinin açık olduğu belirlenen hemşire, AFAD ve itfaiye ekiplerinin zorlu çalışmasıyla bulunduğu yerden 280 metre aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı; yapılan değerlendirmede hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
GÜMÜŞHANE’DE ARKADAŞIYLA BİRLİKTE GEZİNTİYE ÇIKAN ERKEK HEMŞİRE, DENGESİNİ KAYBEDEREK 4 METRELİK KAYALIKTAN DÜŞTÜ.