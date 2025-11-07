Gümüşhane'de hemşire kayalıklardan düştü — 280 metrelik zorlu kurtarma

Gümüşhane'de gezintide olan hemşir Utku D. (25), Süleymaniye Mahallesi Kop mevkiinde 4 metre yükseklikten düştü; ekipler tarafından 280 metre aşağıdan kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 19:41
Olayın Detayları

Gümüşhane'de arkadaşıyla gezintiye çıkan Utku D. (25), Süleymaniye Mahallesi Kop mevkiindeki dağlık alanda dengesini kaybederek 4 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü.

Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çalışması ve Sağlık Durumu

Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu dağlık arazide bulunan Utku D.'ye ulaşıldı. Bilincinin açık olduğu belirlenen hemşire, AFAD ve itfaiye ekiplerinin zorlu çalışmasıyla bulunduğu yerden 280 metre aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı; yapılan değerlendirmede hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

