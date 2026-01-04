DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.922.826,82 -0,94%

Gümüşhane'de Kardan Kaplumbağa: Tır Şoförü Cihan Oral'ın 4 Saatlik Eseri

Gümüşhane'de tır şoförü Cihan Oral, çocuklarıyla sadece kürek ve ayakkabı çekeceği kullanarak 4 saatte kardan kaplumbağa yaptı; çalışma ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:52
Gümüşhane'de Kardan Kaplumbağa: Tır Şoförü Cihan Oral'ın 4 Saatlik Eseri

Gümüşhane'de kardan kaplumbağa ilgi odağı

Gümüşhane'de tır şoförü Cihan Oral, çocuklarıyla birlikte yaptığı kardan kaplumbağa heykeliyle dikkat çekti. Oral, çalışmayı sadece kürek ve ayakkabı çekeceği kullanarak tamamladı ve ortaya çıkan eser, görenlerin beğenisini topladı.

Kar yağışını sanata dönüştürdü

Kış mevsiminin getirdiği boş zamanı değerlendiren Oral, yoğun kar yağışını fırsata çevirdi. Daha önce farklı figürlerde kardan heykeller ve karakalem çalışmaları yaptığını, bu çalışmanın da yaklaşık 4 saatlik bir emek sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Oral'ın anlatımı

Yoğun bir kar yağışı oldu. 1-2 senedir kar yağışı bekliyordum zaten. Güzel kar yağdı, karları topladık. Tır şoförü olduğum için mevsimden dolayı boşta kalmıştım. Kızımla beraber hafta sonunu böyle değerlendirmek istedik. Fazla kar toplayamadığım için yatay bir şey yapmaya karar verdik. Bu nedenle kızımla kaplumbağa yapmaya karar verdik. Gelip geçenler beğeniyor, fotoğraf çekiyor. Daha önce kutup ayısı yaptım, kardan 15 Temmuz heykeli yaptım, şehit Fethi Sekin’i motosiklet üzerinde yaptım. Bunun yanında karakalem çalışmalarım da var. Stresimi böyle atıyorum ben de. Sanata ilgim var doğuştan, herhangi bir eğitim almadım. Öğle saatlerinde başladım 4 saatlik bir çalışmayla bu hale geldi

Çocuğunun sözleri

Cihan Oral'ın kızı Hilal Oral de çalışmayı anlattı: Babam bu tür şeyleri çok yapıyor. Bu hafta sonunu böyle geçirmek istedik. Öğle arası başladık anca bitirebildik ancak çok güzel geçti. Daha önce de köyde tanklar yaptı, adamlar yaptı. Biraz zorlandık karları toparladık buraya getirdik

GÜMÜŞHANE’DE KIŞ MEVSİMİ NEDENİYLE İŞİNİ YAPAMADIĞI İÇİN BOŞTA KALAN TIR ŞOFÖRÜ CİHAN ORAL...

GÜMÜŞHANE’DE KIŞ MEVSİMİ NEDENİYLE İŞİNİ YAPAMADIĞI İÇİN BOŞTA KALAN TIR ŞOFÖRÜ CİHAN ORAL, ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE YAPTIĞI KARDAN KAPLUMBAĞA HEYKELİYLE İLGİ ODAĞI OLDU.

GÜMÜŞHANE’DE KIŞ MEVSİMİ NEDENİYLE İŞİNİ YAPAMADIĞI İÇİN BOŞTA KALAN TIR ŞOFÖRÜ CİHAN ORAL...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de Zabıta Denetimleri Ara Vermeden Sürüyor
2
Bodrum Gümbet'te Kuvvetli Rüzgar 13 Metrelik Yelkenliyi Yarı Batırdı
3
Bodrum’da Kuvvetli Rüzgar 13 Metrelik Yelkenliyi Yarı Batık Bıraktı
4
Bursa Terminali'nde Yılbaşı Dönüş Yoğunluğu
5
Necmettin Nursaçan'ın Eşi Pakize Nursaçan Hayatını Kaybetti
6
Ataşehir'de 'Yeni Nesil Galericilik': Çekilişle 50 Bin TL'ye Araç Satışı
7
Kula Şoförler Odası'nda Oktay Kırlı 50 Oy Farkla Yeniden Başkan

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları