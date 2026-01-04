Gümüşhane'de Kardan Kaplumbağa: Tır Şoförü Cihan Oral'ın 4 Saatlik Eseri

Gümüşhane'de kardan kaplumbağa ilgi odağı

Gümüşhane'de tır şoförü Cihan Oral, çocuklarıyla birlikte yaptığı kardan kaplumbağa heykeliyle dikkat çekti. Oral, çalışmayı sadece kürek ve ayakkabı çekeceği kullanarak tamamladı ve ortaya çıkan eser, görenlerin beğenisini topladı.

Kar yağışını sanata dönüştürdü

Kış mevsiminin getirdiği boş zamanı değerlendiren Oral, yoğun kar yağışını fırsata çevirdi. Daha önce farklı figürlerde kardan heykeller ve karakalem çalışmaları yaptığını, bu çalışmanın da yaklaşık 4 saatlik bir emek sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Oral'ın anlatımı

Yoğun bir kar yağışı oldu. 1-2 senedir kar yağışı bekliyordum zaten. Güzel kar yağdı, karları topladık. Tır şoförü olduğum için mevsimden dolayı boşta kalmıştım. Kızımla beraber hafta sonunu böyle değerlendirmek istedik. Fazla kar toplayamadığım için yatay bir şey yapmaya karar verdik. Bu nedenle kızımla kaplumbağa yapmaya karar verdik. Gelip geçenler beğeniyor, fotoğraf çekiyor. Daha önce kutup ayısı yaptım, kardan 15 Temmuz heykeli yaptım, şehit Fethi Sekin’i motosiklet üzerinde yaptım. Bunun yanında karakalem çalışmalarım da var. Stresimi böyle atıyorum ben de. Sanata ilgim var doğuştan, herhangi bir eğitim almadım. Öğle saatlerinde başladım 4 saatlik bir çalışmayla bu hale geldi

Çocuğunun sözleri

Cihan Oral'ın kızı Hilal Oral de çalışmayı anlattı: Babam bu tür şeyleri çok yapıyor. Bu hafta sonunu böyle geçirmek istedik. Öğle arası başladık anca bitirebildik ancak çok güzel geçti. Daha önce de köyde tanklar yaptı, adamlar yaptı. Biraz zorlandık karları toparladık buraya getirdik

