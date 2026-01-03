DOLAR
Gümüşhane'de Karla Mücadele: Vali Aydın Baruş Sahada

Vali Aydın Baruş, yoğun kar sonrası yüksek kesimlerde 60-70 cm'ye ulaşan karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi; 25 köy yolu ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:08
Saha incelemesi ve yol açma çalışmaları

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, hafta içi etkili olan yoğun kar yağışının ardından yüksek kesimlerde yarım metrenin üzerine çıkan kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Baruş, kar kalınlığının bölgesel olarak 60-70 santimetre'ye ulaştığı alanlarda, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol açma çalışmalarını takip etti. İncelemelere İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki ile İl Özel İdaresi yetkilileri eşlik etti.

Merkez ilçeye bağlı Gökçepınar, Tamzı ve Akgedik köy yollarında ekipleri ziyaret eden Vali Baruş, iş makinesine binerek kar temizleme sürecine bizzat katıldı.

Yaklaşık 1800 metre rakımdaki sahada fedakarca çalışan personelle bir araya gelen Vali Baruş, ekiplere ikramlarda bulunarak moral verdi.

Çalışma öncelikleri ve uyarılar

Vali Baruş, kar yağışının durmasının ardından ekiplerin hızla sahaya çıktığını belirterek, merkeze bağlı yaklaşık 25 köy yolunun gün içinde ulaşıma açıldığını söyledi. Hava ve çalışma şartları elverdiği müddetçe çalışmaların gece geç saatlere kadar kesintisiz sürdürüleceğini kaydetti.

Özellikle taşımalı eğitim yapılan köy yollarına öncelik verildiğinin altını çizen Baruş, çalışmaların il genelinde tam koordinasyonla kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Soğuk hava nedeniyle gölge alanlarda buzlanmanın devam ettiğini hatırlatarak, köy yollarında seyahat edecek sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Vali Baruş, karla mücadele çalışmalarının vatandaşlara herhangi bir mağduriyet yaşatılmadan tamamlanması için ekiplerin hummalı şekilde çalıştığını belirtti ve zorlu şartlarda görev yapan İl Özel İdaresi, Karayolları, Emniyet ve Jandarma ekiplerine teşekkür etti. Ayrıca vatandaşların gösterdiği sağduyu ve duyarlılığın sürecin sorunsuz yönetilmesinde büyük rol oynadığını dile getirdi.

Köy ziyareti ve halkla buluşma

İncelemelerin ardından dönüş yolunda Kırıklı köyünü ziyaret eden Vali Baruş, köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy Muhtarı Fikret Bulut ve köy sakinleriyle çay içip sohbet eden Baruş, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyip yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

