Gümüşhane'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Gümüşhane'deki Kazada 4 Kişi Yaralı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, otomobilin tepenin yamacına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Resul T. (67) yönetimindeki 06 BB 3650 plakalı otomobil'in Alucra-Yeşilbük kara yolunda sürüklenerek bir tepenin yamacına çarpmasıyla gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Şiran itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin acil müdahalesinin ardından yaralılar, sürücü Resul T. ile birlikte Nazmiye T. (75), Hayati T. (51) ve Urfani T. (56) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde otomobilin tepenin yamacına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.