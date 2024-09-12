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Gümüşhane'de Türk Bayrağına Saygı Gösterildi

Gümüşhane'de Harşit Çayı'ndan çıkarılan Türk bayrağı, itfaiye eri Engin Özyurt tarafından kurtarıldı ve ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:08
Gümüşhane'de Türk Bayrağına Saygı Gösterildi

Gümüşhane'de Vatanseverlik Örneği

Gümüşhane'de, Harşit Çayı'na düşen Türk bayrağını sudan çıkaran İtfaiye eri Engin Özyurt, gösterdiği cesaret ve vatanseverlik nedeniyle ödüllendirildi. Gümüşhane Belediyesi tarafından düzenlenen törenle plaket ve çeyrek altınla onurlandırıldı.

Başkan Başer'den Teşekkür

Olayla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli olan Engin Özyurt, Harşit Çayı üzerindeki köprüde sularda sürüklenen Türk bayrağını fark ederek harekete geçti. Başer, Özyurt'u makamında ağırlayarak örnek davranışından ötürü tebrik etti.

Başkan Vedat Soner Başer, "Bayrağımıza gösterdiğiniz hassasiyet için minnettarız. Türk milletini her daim gururlandıran davranışlarınız bizlere güç katıyor. Bayrağımız her koşulda dalgalanmaya devam edecek!" şeklinde konuştu.

Engin Özyurt'un Açıklamaları

Engin Özyurt, bayrağın düştüğü bölgede zorlukla erişim sağladıklarını belirtti. "Bayrağın bulunduğu yer yüksek duvarlarla çevrili olduğu için zorlandık ama onu kurtarmaya karar verdik. Çamur içinde kalmıştı ama ekip arkadaşlarımla birlikte onu temizledik ve şimdi emanet altındadır," dedi.

Özyurt ayrıca, Başkan Başer'in hediyeleri için de teşekkür ederek, "Bu bayrağı itfaiyemizin en güzel köşesine astıktan sonra onun onurunu yaşatacağız," diye ekledi.

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen Türk bayrağını çıkaran itfaiye eri Engin Özyurt, plaket ve...

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen Türk bayrağını çıkaran itfaiye eri Engin Özyurt, plaket ve altınla ödüllendirildi. Belediye Başkanı Vedat Soner Başer (solda), itfaiye eri Özyurt'u (sağda) makamında ağırladı.

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen Türk bayrağını çıkaran itfaiye eri Engin Özyurt, plaket ve...

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen Türk bayrağını çıkaran itfaiye eri Engin Özyurt, plaket ve altınla ödüllendirildi. Belediye Başkanı Vedat Soner Başer (solda), itfaiye eri Özyurt'u (sağda) makamında ağırladı.

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen Türk bayrağını çıkaran itfaiye eri Engin Özyurt, plaket ve...

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen Türk bayrağını çıkaran itfaiye eri Engin Özyurt, plaket ve altınla ödüllendirildi. Belediye Başkanı Vedat Soner Başer (solda), itfaiye eri Özyurt'u (sağda) makamında ağırladı.

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