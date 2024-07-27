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Gümüşhane'de Üç Araçlı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 18:05
Gümüşhane'de Üç Araçlı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Gümüşhane'de Trafik Kazası

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında dört kişi yaralandı. Olay, Budak Köyü mevkisinde üç aracın karıştığı çarpışma sonucu meydana geldi.

Kaza Detayları

76 yaşındaki Hamit T. yönetimindeki 25 SC 240 plakalı otomobil, 44 yaşındaki Uğur K. tarafından kullanılan 34 GDT 261 plakalı araçla ve Ömer Faruk K. tarafından sürülen 29 AF 261 plakalı otomobille çarpıştı.

Olayın İhbarı

Kaza sonrasında, olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında bulunan sürücüler ve 82 yaşındaki Suzan T., Torul ile Gümüşhane'deki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın yaşandığı yerle ilgili gerekli incelemeleri başlattı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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